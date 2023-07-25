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Спалили 👀 Хендерсон начал тренировки с «Аль-Иттифаком», хотя объявления о трансфере так и не было

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Спешил к старому другу.

Джордан Хендерсон, как сообщал The Athletic, достиг полной договоренности с «Аль-Иттифаком», который этим летом возглавил Стивен Джеррард, и уже успешно прошел медосмотр. Несмотря на это, официального заявления о трансфере так и не было, но, судя по всему, это простая формальность, поскольку 33-летний футболист уже готовится к наступающему сезону со своей новой командой.

В сети появилось видео, на котором экс-капитан «Ливерпуля» запечатлен на тренировке «Аль-Иттифака» в Хорватии. Буквально через несколько минут оно было удалено, но фанаты и журналисты успели сделать скриншоты.

Сообщается, что «Ливерпуль» все же получит за Хендерсона 12 миллионов фунтов стерлингов, хоть саудовский клуб и не хотел платить за трансфер вовсе.

Джордан, последние 8 лет исполнявший роль капитана мерсисайдцев, покинет «Энфилд» после 12 насыщенных сезонов.

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