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Хендерсон все-таки уходит: капитан был замечен на поле «Энфилда» во время съемок прощального видео

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Уходит целая эпоха в истории «Ливерпуля».

По данным The Athletic, полузащитник в пятницу прошел медосмотр и теперь ждет завершения работы с документами. Планируется, что на следующей неделе он присоединится к саудовской команде «Аль-Иттифак» .

«Ливерпуль» получит за полузащитника 12 млн фунтов. Отмечается, что изначально «Аль-Иттифак» надеялся, что мерсисайдцы отпустят капитана без компенсации.

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. Хендо стал капитаном «Ливерпуля» после ухода Стивена Джеррарда в июне 2015 года.

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