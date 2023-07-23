Так ли это?

«Ливерпуль» ждет подъем после ухода одного игрока, считает тактический аналитик Радж Чохан.

Чохан, создатель твиттер-аккаунта PremLeaguePanel, у которого 40 тысяч подписчиков, и автор статей для BBC, сказал фанатам «Ливерпуля», что после ухода Джордана Хендерсона команда получит второе дыхание. Он написал:

«Когда Хендерсон уйдет, «Ливерпуль» наконец осознает, как сильно он их сдерживал. Если бы Окслейд-Чемберлен никогда не получил тяжелейшую травму колена, которая только может быть у футболиста, или если бы Фекир не провалил медосмотр, «Ливерпуль» выиграл бы больше в эпоху славы Клоппа. Хендерсон был техническим препятствием».

В комментариях один фанат согласился с этой мыслью, дополнив ее:

«Тот факт, что они никогда не осознавали этого и не нашли должную альтернативу Фекиру/Оксу в течение стольких лет, многое говорит о менталитете Клоппа-неудачника. Я всегда говорил, что он, к сожалению, не победитель. Если бы не эта его ментальность, то у таких игроков, как Салах и Ван Дейк, было бы гораздо больше достижений».

Чохан поддержал его:

«Он помешал им стать величайшими игроками всех времен с множеством трофеев. Трент и Салах тащили Хендерсона справа. Вейналдум и Фабиньо вытягивали его в обороне».

Довольно жесткая критика в сторону игрока, который 8 лет занимал пост капитана команды. Но в скором времени все мы неизбежно узнаем, каким будет «Ливерпуль» без Хендерсона, ведь он вот-вот присоединится к Стивену Джеррарду в Саудовской Аравии. Полузащитник согласовал все условия с «Аль-Иттифаком» и уже успешно прошел медосмотр на прошлой неделе.