Брэд Фридель, бывший вратарь из Премьер-лиги, поделился мнением по поводу продолжающейся дискуссии между Алиссоном и Эдерсоном. В интервью talkSPORT он высказал свои соображения:

«Алиссон, на мой взгляд, является лучшим на данный момент. Эдерсон тоже великолепен, он очень, очень близок к нему.

Что мне больше всего нравится в Алиссоне, так это то, что когда он ошибается, как это бывает со всеми вратарями, это его не пугает. Он может сразу же вернуться в игру и продолжить показывать высокий уровень».

За почти два десятилетия Фридель провел 450 матчей в Премьер-лиге, выступая за «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Блэкберн» и «Астон Виллу».