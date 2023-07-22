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Важная деталь. Бывший вратарь Премьер-лиги объяснил, почему считает Алиссона лучшим

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Брэд Фридель Брэд Фридель
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Брэд Фридель, бывший вратарь из Премьер-лиги, поделился мнением по поводу продолжающейся дискуссии между Алиссоном и Эдерсоном. В интервью talkSPORT он высказал свои соображения:

«Алиссон, на мой взгляд, является лучшим на данный момент. Эдерсон тоже великолепен, он очень, очень близок к нему.

Что мне больше всего нравится в Алиссоне, так это то, что когда он ошибается, как это бывает со всеми вратарями, это его не пугает. Он может сразу же вернуться в игру и продолжить показывать высокий уровень».

За почти два десятилетия Фридель провел 450 матчей в Премьер-лиге, выступая за «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Блэкберн» и «Астон Виллу».

Brad Friedel interview: “My time at Liverpool was probably the worst I played in my whole life!” | FourFourTwo

1 комментарий

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versalio
Алиссон - топ!
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