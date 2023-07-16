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Может ли Хендерсон перебраться в «Аль-Иттифак» бесплатно? Отвечает Фабрицио Романо

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Ни для кого не секрет, что «Аль-Иттифак» Джеррарда интересуется Хендерсоном. Фабрицио Романо сообщил, что Джордан согласился на трансфер.

Сообщалось, что саудовцы хотят забрать Хендо у «красных» бесплатно. Но такой вариант исключен, утверждает Романо:

«Аль-Иттифак» и «Ливерпуль» все еще обсуждают сумму за трансфер Хендерсона. Переговоры продолжаются. Шансов на бесплатный трансфер, как того хотел «Аль-Иттифак», нет. Сейчас стороны продолжают переговоры, чтобы найти компромисс».

Пока клубу договариваются, Джордан отправился с мерсисайдцами в Германию на предсезонные сборы. В первом товарищеском матче предсезонки «красные» сразятся с «Карлсруэ», встреча назначена на 19 июля.

Получится ли у клубов найти вариант, устраивающий обе стороны?

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