Тиаго скоро вернется в строй! Он восстанавливается после операции на бедре
По словам журналиста Нила Джонса, Тиаго находится на завершающей стадии реабилитации после перенесенной операции на бедре.
Пока неизвестно, когда именно Алькантара будет здоров полностью. Ожидается, что он будет готов играть в ближайшее время. 8 июля Тиаго вернулся к тренировкам, но пока полузащитник занимается по индивидуальной программе.
Испанец борется с травмами всю свою карьеру в «Ливерпуле». С 2020 года, когда игрок оказался на «Энфилде», он провел за «красных» 97 матчей. Суммарно Алькантара пропустил 66 игр.
Пожелаем Тиаго здоровья.
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