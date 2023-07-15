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Тиаго скоро вернется в строй! Он восстанавливается после операции на бедре

Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
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По словам журналиста Нила Джонса, Тиаго находится на завершающей стадии реабилитации после перенесенной операции на бедре.

Пока неизвестно, когда именно Алькантара будет здоров полностью. Ожидается, что он будет готов играть в ближайшее время. 8 июля Тиаго вернулся к тренировкам, но пока полузащитник занимается по индивидуальной программе.

Испанец борется с травмами всю свою карьеру в «Ливерпуле». С 2020 года, когда игрок оказался на «Энфилде», он провел за «красных» 97 матчей. Суммарно Алькантара пропустил 66 игр.

Пожелаем Тиаго здоровья.

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