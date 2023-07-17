Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер обрушился на критиков Джордана Хендерсона, в связи с переходом в чемпионат Саудовской Аравии.

Сообщается, что «Аль-Эттифак» под руководством Стивена Джеррарда, предложил Хендерсону зарплату в размере 700 000 фунтов в неделю. Некоторые эксперты и болельщики критически отнеслись к этому.

Фаулер, однако, напомнил, что никто не критиковал Криштиану Роналду, когда капитан сборной Португалии решил присоединиться к саудовскому клубу «Аль-Наср».

«У многих вызвает негодование предполагаемая зарплата Джордана Хендерсона, но я никогда не понимал, почему зарплаты футболистов являются такой деликатной темой», – цитирует Фаулера O Jogo Portugal.

«Давайте проясним одну вещь. Я не собираюсь осуждать Джордана, Стивена Джеррарда или кого-либо еще, кто уехал работать в Саудовскую Аравию или рассматривает возможность этого. И не потому, что я беру деньги — это просто неправильно, правда».

«Это не просто вопрос денег. Так что я не согласен с людьми, которые критикуют Джордана Хендерсона или Стивена Джеррарда по этой причине. В прошлом году я не видел, чтобы кто-то критиковал Криштиану Роналду за то, что он выбрал деньги».

Джордан Хендерсон перешел в «Ливерпуль» в 2011 году из «Сандерленда» и с тех пор провел за клуб 492 матча. 33-летний футболист является капитаном мерсисайдского клуба.