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🤯🤯🤯 «Ливерпулю» стоило бы побрезговать саудовскими деньгами...» Журналист The Athletic раскритиковал мерсисайдцев за нежелание бесплатно отдавать Хендерсона

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«Ливерпуль» ведет переговоры о продаже Фабиньо и Джордана Хендерсона двум саудовским клубам.

Бразилец был исключен из состава мерсисайдцев на предсезонные сборы в Германии после того, как «Аль-Иттихад» сделал предложение в £40 млн, что означает скорую продажу игрока.

Ситуация с Хендерсоном более сложная. «Аль-Иттифак» надеялся получить англичанина бесплатно, но «Ливерпуль» требует £20 млн за своего капитана, чей контракт истекает через два года.

Jordan Henderson weighs up lucrative offer from Steven Gerrard's Al-Ettifaq | Liverpool | The Guardian

Что интересно, красных раскритиковали за этот поступок.

Журналист Джордан написал колонке для The Athletic:

«Ливерпулю» стоило бы побрезговать саудовскими деньгами... Другими словами, «Ливерпуль» предпочитает говорить о добродетели, чем поступать по совести, что и показывает желание заработать на Саудовской Аравии. Клубу стоило бы отказаться от этого и вспомнить о реальных ценностях».

Плюрализм мнений вам в ленту! Как оцените подобное заявление?

3 комментария

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BillShen
Что я прочитал? То есть сити можно тратить арабские деньги направо и налево, а Ливерпулю даже нельзя своих игроков продавать в аравию? Или оаэ Катар и Саудовская Аравия отличаются?
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Александр Анатольевич
что за бред этот тип несёт, давайте на право на лево раздавать игроков. деньги не пахнут
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Горькие слёзы Моуриньо
Ответ BillShen
Что я прочитал? То есть сити можно тратить арабские деньги направо и налево, а Ливерпулю даже нельзя своих игроков продавать в аравию? Или оаэ Катар и Саудовская Аравия отличаются?
Вообще-то отличаются
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