«Ливерпуль» ведет переговоры о продаже Фабиньо и Джордана Хендерсона двум саудовским клубам.

Бразилец был исключен из состава мерсисайдцев на предсезонные сборы в Германии после того, как «Аль-Иттихад» сделал предложение в £40 млн, что означает скорую продажу игрока.

Ситуация с Хендерсоном более сложная. «Аль-Иттифак» надеялся получить англичанина бесплатно, но «Ливерпуль» требует £20 млн за своего капитана, чей контракт истекает через два года.

Что интересно, красных раскритиковали за этот поступок.

Журналист Джордан написал колонке для The Athletic:

«Ливерпулю» стоило бы побрезговать саудовскими деньгами... Другими словами, «Ливерпуль» предпочитает говорить о добродетели, чем поступать по совести, что и показывает желание заработать на Саудовской Аравии. Клубу стоило бы отказаться от этого и вспомнить о реальных ценностях».

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