7 комментариев

Тотальное обновление полузащиты.

По словам Джеймса Пирса из The Athletic, у «Ливерпуля» уже есть список игроков, которых они попытаются подписать, если Фабиньо все же уйдет в «Аль-Иттихад».

Полузащитник должен был быть важной частью команды на следующий сезон, но саудовцы снова спутали все карты. В клуб поступило предложение в размере 40 миллионов евро за бразильца, а сам игрок сегодня не вылетел вместе в Германию на предсезонный сбор.

События развиваются довольно стремительно, но у «красных» уже готов список претендентов на замену Фабиньо. Пирс сообщает, что изначально «Ливерпуль» присматривался к долгосрочному преемнику бразильца, но теперь им понадобится кто-то, кто сможет срахзу же вписаться прямо в команду Юргена Клоппа. В результате профиль игрока, которого они ищут, теперь может несколько измениться.

Лучшим кандидатом для мерсисайдцев до сих пор остается Ромео Лавиа, хотя «Ливерпуль» считает цену в размере 50 миллионов фунтов, запрашиваемую «Саутгемптоном», завышенной.

В шорт-лист также вошли Софьян Амрабат из «Фиорентины», Райан Гравенберх из «Баварии» и Кэлвин Филлипс из «Манчестер Сити».

А вот звезда «Брайтона» Мойсес Кайседо не рассматривается как серьезный вариант, поскольку он уже согласовал личные условия с «Челси», и «красные» не собираются участвовать в этой гонке.