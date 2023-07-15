LFC 2020
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«Ливерпуль» выбрал четырех кандидатов на замену Фабиньо. Кайседо «красных» больше не интересует

Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Мойсес Кайседо Мойсес Кайседо
Фабиньо Фабиньо
Кэлвин Филлипс Кэлвин Филлипс
Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Ливерпуль Ливерпуль
Ромео Лавиа
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Тотальное обновление полузащиты.

По словам Джеймса Пирса из The Athletic, у «Ливерпуля» уже есть список игроков, которых они попытаются подписать, если Фабиньо все же уйдет в «Аль-Иттихад».

Полузащитник должен был быть важной частью команды на следующий сезон, но саудовцы снова спутали все карты. В клуб поступило предложение в размере 40 миллионов евро за бразильца, а сам игрок сегодня не вылетел вместе в Германию на предсезонный сбор.

События развиваются довольно стремительно, но у «красных» уже готов список претендентов на замену Фабиньо. Пирс сообщает, что изначально «Ливерпуль» присматривался к долгосрочному преемнику бразильца, но теперь им понадобится кто-то, кто сможет срахзу же вписаться прямо в команду Юргена Клоппа. В результате профиль игрока, которого они ищут, теперь может несколько измениться. 

Лучшим кандидатом для мерсисайдцев до сих пор остается Ромео Лавиа, хотя «Ливерпуль» считает цену в размере 50 миллионов фунтов, запрашиваемую «Саутгемптоном», завышенной.

В шорт-лист также вошли Софьян Амрабат из «Фиорентины», Райан Гравенберх из «Баварии» и Кэлвин Филлипс из «Манчестер Сити».

А вот звезда «Брайтона» Мойсес Кайседо не рассматривается как серьезный вариант, поскольку он уже согласовал личные условия с «Челси», и «красные» не собираются участвовать в этой гонке.

7 комментариев

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Vitalijus Bilevicius
Ответ Artūras Ilginis
Просто посмотри на автора перевода ( через Google ). Я еще не видел ее настоящей АВТОРСКОЙ статьи.
да, в этом блоге этого никогда не было
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aseke
Лавиа и Амрабата
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-1
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Vitalijus Bilevicius
это "уже готов" смешно звучит... все эти фамилии были на слуху еще весной, когда никто и не думал, что Фаб с Хендо может уйти
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Omar Nurjanov
Кефрена Тюрама и Лавию
0
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Artūras Ilginis
Ответ Vitalijus Bilevicius
это "уже готов" смешно звучит... все эти фамилии были на слуху еще весной, когда никто и не думал, что Фаб с Хендо может уйти
Просто посмотри на автора перевода ( через Google ). Я еще не видел ее настоящей АВТОРСКОЙ статьи.
0
0
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Artūras Ilginis
Ответ Vitalijus Bilevicius
да, в этом блоге этого никогда не было
А еще пишут -
Anna Stebakova
Автор. Тут надо писть - Автор перевода. И все будет ясно.
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