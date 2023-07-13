Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп не станет препятствовать Джордану Хендерсону, если тот захочет переехать в Саудовскую Аравию, утверждает Фабрицио Романо.

Более того, тренер уже сообщил игроку, что в следующем сезоне он не будет получать регулярное игровое время.

Романо утверждает: «В разговоре между Джорданом Хендерсоном и Юргеном Клоппом в четверг, примерно в обеденный перерыв, сообщение менеджера было очень четким – «Если ты найдешь возможность, то можешь уходить, потому что здесь игровое время будет ограничено».

По сообщениям, Хендерсон заключил соглашение о переходе в саудовский «Аль-Иттифак», где сейчас тренирует Стивен Джеррард. Однако саудовская сторона еще не согласовала с «Ливерпулем» сумму трансфера.