Ищут усиление.

В ближайшее время «Ливерпуль» рискует потерять сразу двух игроков: Фабиньо и Джордан Хендерсон получили предложения из Саудовской Аравии, от которых трудно отказаться. Клубу придется выходить на трансферный рынок.

Более того, по словам Фабрицио Романо, приобретение третьего игрока в зону полузащиты не исключалось с самого начала лета. Один из возможных вариантов − Ромео Лавиа, по которому официальное предложение еще не делалось. Кроме него рассматриваются и другие варианты.

Если и Хендерсон, и Фабиньо уедут, то на позиции «шестерки» в клубе будет скудный выбор. На ней могут сыграть Тиаго Алькантара и Алексис Мак Аллистер, но обоим лучше играть в месте с полноценным оборонительным полузащитником. Стефан Байчетич же восстанавливается от тяжелой травмы и у него недостаточно опыта.

У Лавиа, который как раз играет на этой позиции, за спиной целый сезон в АПЛ. Однако существует определенный риск плюс «Саутгемптон» требует за него большую сумму.