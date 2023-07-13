LFC 2020
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Хендерсон и Фабиньо могут покинуть «Ливерпуль». Романо рассказал о трансферных планах клуба

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Футбол Футбол

Ищут усиление.

В ближайшее время «Ливерпуль» рискует потерять сразу двух игроков: Фабиньо и Джордан Хендерсон получили предложения из Саудовской Аравии, от которых трудно отказаться. Клубу придется выходить на трансферный рынок.

Более того, по словам Фабрицио Романо, приобретение третьего игрока в зону полузащиты не исключалось с самого начала лета. Один из возможных вариантов − Ромео Лавиа, по которому официальное предложение еще не делалось. Кроме него рассматриваются и другие варианты.

Если и Хендерсон, и Фабиньо уедут, то на позиции «шестерки» в клубе будет скудный выбор. На ней могут сыграть Тиаго Алькантара и Алексис Мак Аллистер, но обоим лучше играть в месте с полноценным оборонительным полузащитником. Стефан Байчетич же восстанавливается от тяжелой травмы и у него недостаточно опыта.

У Лавиа, который как раз играет на этой позиции, за спиной целый сезон в АПЛ. Однако существует определенный риск плюс «Саутгемптон» требует за него большую сумму.

3 комментария

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dan11
Замены заменами, но нужна еще и преемственность... как показал опыт от полузащиты в игре Клоппа зависит все... и оборона и атака... будут все новички и...
+4
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za_vsu_xypmy
вместо лавии лучше бы уорд-прауза взяли
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Александр Высочкин
Ответ dan11
Замены заменами, но нужна еще и преемственность... как показал опыт от полузащиты в игре Клоппа зависит все... и оборона и атака... будут все новички и...
Кого ещё можно взять 2х пз и1го защитника?
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