Хендерсоном интересуется саудовский «Аль-Иттифак». У англичанина осталось два года по контракту с «Ливерпулем», но капитан подумывает о смене клубной прописки.

Фабрицио Романо пролил свет на отношения Джордана и команды Стиви Джи:

«Аль-Иттифак» серьезно настроен на подписание контракта с Джорданом Хендерсоном. Стивен Джеррард хочет видеть Хендерсона в своей команде. Предложение по контракту уже поступило, окончательное решение самого игрока пока не известно.

Сделка «находятся в процессе», утверждают источники, близкие к переговорам. Сегодня Хендо поговорит с Клоппом».

По данным The Athletic, капитан «красных» склоняется к переезду на Ближний Восток. «Аль-Иттифак» готов платить полузащитнику больше 800 тыс. евро в неделю, утверждает Daily Mail.

Стоит ли Хендо перейти в команду Стиви Джи, как считаете?