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«Сегодня он поговорит с Клоппом»: Романо рассказал о переговорах Хендерсона с «Аль-Иттифаком»

Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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Хендерсоном интересуется саудовский «Аль-Иттифак». У англичанина осталось два года по контракту с «Ливерпулем», но капитан подумывает о смене клубной прописки.

Фабрицио Романо пролил свет на отношения Джордана и команды Стиви Джи:

«Аль-Иттифак» серьезно настроен на подписание контракта с Джорданом Хендерсоном. Стивен Джеррард хочет видеть Хендерсона в своей команде. Предложение по контракту уже поступило, окончательное решение самого игрока пока не известно.

Сделка «находятся в процессе», утверждают источники, близкие к переговорам. Сегодня Хендо поговорит с Клоппом».

По данным The Athletic, капитан «красных» склоняется к переезду на Ближний Восток. «Аль-Иттифак» готов платить полузащитнику больше 800 тыс. евро в неделю, утверждает Daily Mail.

Стоит ли Хендо перейти в команду Стиви Джи, как считаете?

4 комментария

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Деликатный
Отличная сделка как для Хендо (учитывая возраст и большие перестановки в центре) так же для клуба для покупки новых игроков
+1
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Паша Хареч
Хендо привёл себя в отличную физическую форму для Саудовской Аравии, не думаю
+1
-1
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Lord Baium
Еще бы Джо Гомеса лямов за 30 прихватили с собой 😮‍💨
0
0
0
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