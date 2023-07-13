Саудовская Аравия взялась за Хендерсона. В «Аль-Иттифаке» Джордана ждет его бывший одноклубник – легендарный Стиви Джи.

Пресса, узнав об интересе саудовцев к капитану «красных», начала активно делиться противоречивой информацией о решении полузащитника. По данным Бена Джейкобса, Хендерсон не собирается уходить из «Ливерпуля».

А вот журналисты The Athletic считают иначе. Они утверждают, что Хендо склоняется к переезду на Ближний Восток.

Джордан собрался принять предложение «Аль-Иттифаке» и примет окончательное решение в ближайшее время, пишет The Athletic.

У саудовского клуба есть финансовое преимущество. В «Аль-Иттифаке» полузащитник будет получать в четыре раза больше, чем в «Ливерпуле», сообщает Daily Mail. По данным источника, «красные» платят капитану примерно 221 тыс. евро в неделю.

Если Хендерсон согласится на переход, клубы немедленно начнут переговоры о трансферной стоимости. Контракт 33-летнего игрока истекает через два года.

Как думаете, где в итоге Джордан продолжит карьеру?