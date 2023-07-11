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«Вау, какое тело!» Игроки «Ливерпуля» впечатлены новой фантастической формой Хендерсона

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Капитан хорошо поработал над собой.

Джордан Хендерсон ошеломил своих товарищей по «Ливерпулю» своей новой потрясающей формой.

Во вторник мерсисайдцы собрались в клубном тренировочном центре AXA в Киркби, чтобы пройти медицинский осмотр и тесты для оценки их состояния перед началом предсезонки. Все взгляды были прикованы не только к новичкам Алексису Мак Аллистеру и Доминику Собослаи, но и к капитану команды Джордану Хендерсону, который упорно тренировался во время отпуска.

Мохамед Салах, который тоже может похвастаться шикарной формой, первым заметил невероятное преображение Хендерсона. Этот момент даже попал на видео:

«Вы видите это? Боже! Посмотрите на него», — сказал египтянин Энди Робертсону, указывая на Хендо.

Робертсон незамедлительно ответил: «Вау, какое тело! Это все из-за бокса, не так ли? Какое тело — ух!»

33-летний Джордан явно не намерен расслабляться и готовится составить конкуренцию Собослаи и Мак Аллистеру в новом сезоне. Учитывая его форму, он может даже дать фору молодым новичкам.

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