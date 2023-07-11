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Он остается. Британский инсайдер отвергает вероятность уход Хендерсона из «Ливерпуля»

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Стиви Джи, прости.

Сегодня появилась информация от журналиста Пола Джойса о том, что возглавивший саудовский «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард зовет к себе хавбека «Ливерпуля» Джордана Хендерсона.

Однако по данным инсайдера и болельщика «красных» Бена Джейкобса, это не так. По его словам, капитан клуба не собирается никуда уходить и останется в команде.

«Джордан Хендерсон сосредоточен на «Ливерпуле» и считает, что для его шансов попасть на Евро-2024 будет лучше остаться на «Энфилде», − сообщает Джейкобс.

В прошлом году Стиви Джи комментировал то, как Хендерсон заменил его на позиции капитана.

«Хендо – фантастический парень, очень скромный, он сочетает в себе все ценности клуба. Кроме того, он невероятный игрок – Хендо помог команде выиграть важные трофеи. Когда ты впервые надеваешь футболку «Ливерпуля», то ощущаешь ответственность и давление. Джордан справился, и никто у него этого не отнимет».

Вполне вероятно, что Хендо завершит карьеру в ближайшие пару лет и сделает это за пределами Мерсисайда, но случится это явно не в этом сезоне.

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