19 комментариев

Джордан Хендерсон находится на радаре саудовских клубов, включая «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда, сообщает Пол Джойс.

Полузащитник сборной Англии, скорее всего, не получит предложение с Ближнего Востока, если публично не выразит желание покинуть «Ливерпуль».

Болельщики мерсисайдцев отреагировали на новость в социальных сетях.

💭 As93lfc: «О, теперь это выглядит очень реалистично...»

💭 Malushanks: «Если он уходит, то заслуживает достойного прощания, учитывая его влияние на клуб. Будет трудно потерять его и Фирмино за одно окно».

💭 Welcometocitylinks: «Стиви собирается финансировать наш «Ливерпуль» деньгами другого государства, не будучи государственным. Таков был план с самого начала».

💭 Mahesh: «Мы не должны потерять Хендо, я бы предпочел, чтобы мы потеряли Тьяго, но уход Хендо сильно огорчит раздевалку».

💭 Pizzamaker: «Возможно, ему сказали «сейчас или никогда», предложив этот денежный билет, я не знаю, что сказать. Теперь это кажется реальным».

💭 Retrograde: «Это просто ад. Не обижайтесь на парня, но я бы предпочел, чтобы это был Тьяго. Есть куча причин для сохранения Хендо».