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💣 «Таков был план с самого начала». Хендерсон может уехать к Джеррарду в Саудовскую Аравию

Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
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Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Футбол Футбол

Джордан Хендерсон находится на радаре саудовских клубов, включая «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда, сообщает Пол Джойс.

Полузащитник сборной Англии, скорее всего, не получит предложение с Ближнего Востока, если публично не выразит желание покинуть «Ливерпуль».

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Болельщики мерсисайдцев отреагировали на новость в социальных сетях.

💭 As93lfc: «О, теперь это выглядит очень реалистично...»

💭 Malushanks: «Если он уходит, то заслуживает достойного прощания, учитывая его влияние на клуб. Будет трудно потерять его и Фирмино за одно окно».

💭 Welcometocitylinks: «Стиви собирается финансировать наш «Ливерпуль» деньгами другого государства, не будучи государственным. Таков был план с самого начала».

💭 Mahesh: «Мы не должны потерять Хендо, я бы предпочел, чтобы мы потеряли Тьяго, но уход Хендо сильно огорчит раздевалку».

💭 Pizzamaker: «Возможно, ему сказали «сейчас или никогда», предложив этот денежный билет, я не знаю, что сказать. Теперь это кажется реальным».

💭 Retrograde: «Это просто ад. Не обижайтесь на парня, но я бы предпочел, чтобы это был Тьяго. Есть куча причин для сохранения Хендо».

19 комментариев

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Sergey Kuznetsov
Ответ Отвёртка
Та не, скорее всего пяткинсона продадут. Он должен вернуть должок в 18 лямов, которые сандерленду заплатили 12 лет назад. Он и так дypaка долго валял, пора ему уходить.
какой же лютый брэд
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Sergey Kuznetsov
брээд
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Sergey Kuznetsov
Ответ Отвёртка
Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. А так, было бы отлично, зарплатную ведомость не плохо разгрузит, ещё бы тьяго слить. Скорее всего одного из двух продадут.
из того, на что вы надеетесь не произойдет ничего, обломитесь)
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SuperSoyBoy
Ответ Отвёртка
Та не, скорее всего пяткинсона продадут. Он должен вернуть должок в 18 лямов, которые сандерленду заплатили 12 лет назад. Он и так дypaка долго валял, пора ему уходить.
лучше, чтобы уходили такие болельщики, а не капитан клуба, который с этим клубом все кубки (кроме ЛЕ, ладно) над головой поднимал
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SuperSoyBoy
Ответ Отвёртка
Которые хотят лучшего для клуба? Давай вернём Рейну, Шкртела до кучи, сделаем Гомеса капитаном, он же тоже все выиграл кроме Ле 😂 и Джеррарда поставим менеджером)) крутой будет сквад для вылета в чш. Хендерсон не тянет уже давным давно, а вы все его облизываете. Это глупое труфанство.
окей, дай лучшего человека из обоймы, кто его сможет заменить на поле?
и кто заменит капитана клуба, который явно держит раздевалку
Хендо спокойно сидит на лавке, когда это нужно, вот только обычно он лучший вариант из того, кто имеется на момент формирования заявки
тем более, что ЗП у него не космос - ~150к фунтов в неделю, ничего он особо не разгрузит
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Чингиз Байгали
Ответ BillShen
Если в Аль-Иттифаке создадут филиал Ливерпуля, то рано или поздно шейхи придут покупать Ливерпуль. Если бороться с денежными мешками из Сити и потенциальными денежными мешками из МЮ и Касла - то извините, но я за то, чтобы Стиви с Хендо поспособствовали, чтобы в Ливерпуль тоже пульнули баблом. C вулверхэмптоном жить - говорить на языке вулвз)
Как фанат Ливерпуля хочу что бы мерсисадцы остались командой где хорошая селекция и молодёжь победит деньги
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Денис Давыдов
Бредятина, кэп останется.
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kotopandych
Жаль что утка скорее всего. Не тянет уровень уже давно.
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SuperSoyBoy
Ответ Отвёртка
Которые хотят лучшего для клуба? Давай вернём Рейну, Шкртела до кучи, сделаем Гомеса капитаном, он же тоже все выиграл кроме Ле 😂 и Джеррарда поставим менеджером)) крутой будет сквад для вылета в чш. Хендерсон не тянет уже давным давно, а вы все его облизываете. Это глупое труфанство.
я бы Рейну и не отпускал, это безусловно был топ-вратарь
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SuperSoyBoy
Ответ Отвёртка
Разгрузит, лучше половину от 150 тренту накинуть. Ты пишешь, как будто за сити топишь, это там без разницы кто сколько получает.
ты тут капитана клуба в другой клуб сватаешь, предлагая сделать космическую зарплату игроку, у которого контракт ещё два года действует
кто ещё за Сити топит
а 150к для глыбы в раздевалке, который ещё и на поле достаточно хорошо себя показывает - это красота для клуба, тренера и адекватных болельщиков, я считаю
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Отвёртка
Которые хотят лучшего для клуба? Давай вернём Рейну, Шкртела до кучи, сделаем Гомеса капитаном, он же тоже все выиграл кроме Ле 😂 и Джеррарда поставим менеджером)) крутой будет сквад для вылета в чш. Хендерсон не тянет уже давным давно, а вы все его облизываете. Это глупое труфанство.
это ты написал все, заметь, не он.
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BillShen
Ответ Чингиз Байгали
Как фанат Ливерпуля хочу что бы мерсисадцы остались командой где хорошая селекция и молодёжь победит деньги
Нужно быть реалистами. Пока Клопп выбирает МакКалистера за 40 в основу, то Пеп спокойно может пульнуть те же 40 в Филлипса для потенциальной замены Родри на скамейку. Я не к тому что Юрген делает не правильно, просто потенциально такая селекция будет стоить на дистанции очков, которые Сити наберет тупо за счет глубины. Если же Ливерпуль будет иметь такую же глубину, то и чемпионств будет в Мерсисайде больше.
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