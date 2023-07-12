19 комментариев

💣 «Таков был план с самого начала». Хендерсон может уехать к Джеррарду в Саудовскую Аравию
Джордан Хендерсон находится на радаре саудовских клубов, включая «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда, сообщает Пол Джойс.
Полузащитник сборной Англии, скорее всего, не получит предложение с Ближнего Востока, если публично не выразит желание покинуть «Ливерпуль».
Болельщики мерсисайдцев отреагировали на новость в социальных сетях.
💭 As93lfc: «О, теперь это выглядит очень реалистично...»
💭 Malushanks: «Если он уходит, то заслуживает достойного прощания, учитывая его влияние на клуб. Будет трудно потерять его и Фирмино за одно окно».
💭 Welcometocitylinks: «Стиви собирается финансировать наш «Ливерпуль» деньгами другого государства, не будучи государственным. Таков был план с самого начала».
💭 Mahesh: «Мы не должны потерять Хендо, я бы предпочел, чтобы мы потеряли Тьяго, но уход Хендо сильно огорчит раздевалку».
💭 Pizzamaker: «Возможно, ему сказали «сейчас или никогда», предложив этот денежный билет, я не знаю, что сказать. Теперь это кажется реальным».
💭 Retrograde: «Это просто ад. Не обижайтесь на парня, но я бы предпочел, чтобы это был Тьяго. Есть куча причин для сохранения Хендо».
и кто заменит капитана клуба, который явно держит раздевалку
Хендо спокойно сидит на лавке, когда это нужно, вот только обычно он лучший вариант из того, кто имеется на момент формирования заявки
тем более, что ЗП у него не космос - ~150к фунтов в неделю, ничего он особо не разгрузит
кто ещё за Сити топит
а 150к для глыбы в раздевалке, который ещё и на поле достаточно хорошо себя показывает - это красота для клуба, тренера и адекватных болельщиков, я считаю