LFC 2020
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Предсезонка уже началась, а Тиаго не вернулся в форму. Апрельская травма все еще дает о себе знать

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И снова...

По словам журналиста Жака Талбо, Тиаго все еще не готов к предсезонке. Ожидалось, что испанец появится на тренировке «Ливерпуля» в прошлые выходные, но его не было на фотографиях с поля, опубликованных клубом.

Полузащитник пропустил последние недели сезона 2022/23 из-за травмы бедра. Потребовалось хирургическое вмешательство, так что, видимо, он все еще восстанавливается после операции.

После перехода в «Ливерпуль» в 2020 году испанец провел за «Ливерпуль» 97 матчей. Он пропустил в общей сложности 62 матча из-за травм за три года на «Энфилде».

Контракт 32-летнего футболиста с «красными» истекает следующим летом. Ходят слухи, что саудовский клуб заинтересован в подписании испанца, но Фабрицио Романо заметил, что Тиаго намерен остаться в «Ливерпуле».

3 комментария

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Павел Сторожев
Слава богу закупаем полузащиту. В прошлом году как не новость про тьяго так травма, видимо в этом так же будет. Жаль его такая техника и голова пропадает.
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Lord Baium
По итогу настоящего Тьяго мы видели всего только один месяц прошлого года: май или апрель, если не ошибаюсь. Тогда он действительно показывал класс в АПЛ и в ЛЧ. Все остальное время Тьяго либо лечится, либо уже не тот.
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_El Nino_
В смысле не было? Был он там. И фото и видео есть.
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