И снова...

По словам журналиста Жака Талбо, Тиаго все еще не готов к предсезонке. Ожидалось, что испанец появится на тренировке «Ливерпуля» в прошлые выходные, но его не было на фотографиях с поля, опубликованных клубом.

Полузащитник пропустил последние недели сезона 2022/23 из-за травмы бедра. Потребовалось хирургическое вмешательство, так что, видимо, он все еще восстанавливается после операции.

После перехода в «Ливерпуль» в 2020 году испанец провел за «Ливерпуль» 97 матчей. Он пропустил в общей сложности 62 матча из-за травм за три года на «Энфилде».

Контракт 32-летнего футболиста с «красными» истекает следующим летом. Ходят слухи, что саудовский клуб заинтересован в подписании испанца, но Фабрицио Романо заметил, что Тиаго намерен остаться в «Ливерпуле».