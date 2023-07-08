LFC 2020
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Фабрицио Романо рассказал о будущем Алькантары в «Ливерпуле»

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Планирует остаться в клубе.

По данным Фабрицио Романо, Тиаго Алькантара не планирует покидать клуб этим летом. В начале прошлой недели клуб из Саудовской Аравии предпринял попытку переманить игрока, но тот сразу отклонил предложение.

Юрген Клопп лично заинтересован в том, что испанец остался в составе. The Athletic утверждает, что «Ливерпуль» позволит Тиаго уйти, только если он сам заявит о своем желании. А этого, похоже, не произойдет.

Перед первой тренировкой нового сезона клубный фотограф словил Алькантару и тот был в отличном настроении.

1 комментарий

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Rasul Ishchanov
классный игрок
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