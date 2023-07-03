Собослаи почти вошел в десятку, но топы далеко впереди. Как выглядит зарплатная ведомость «Ливерпуля» после первого месяца трансферного окна
Не балуют новичков?
С наступлением лета в «Ливерпуле» закипела работа. В этом году клуб отпустил значительное количество игроков, которые были ключевыми фигурами команды на протяжении многих сезонов. Фирмино, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер и Наби Кейта покинули «Энфилд» свободными агентами, поэтому мерсисайдцы начали заново выстраивать свою полузащиту.
«Красные» начали июнь с трансфера Алексиса Мак Аллистера, а вчера они официально объявили о трансфере Доминика Собослаи. Естественно, журналисты сразу же начали активно делиться деталями сделки, и Пол Джойс из The Times сообщил, что венгр будет зарабатывать в своей новой команде 120 000 фунтов стерлингов в неделю. Это означает, что полузащитник войдет в десятку самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Вот как выглядит топ-15 на данный момент (в неделю по данным Sportac):
1. Мохамед Салах £350 000;
2. Вирджил ван Дейк £220 000;
3. Тиаго Алькантара £200 000;
4-5. Александер-Арнолд Трент £180 000;
4-5. Фабиньо £180 000;
6-7. Алиссон £150 000;
6-7. Алексис Мак Аллистер £150 000*;
8-10. Джордан Хендерсон £140 000;
8-10. Диогу Жота £140 000;
8-10. Дарвин Нуньес £140 000;
11-12. Коди Гакпо £120 000;
11-12. Доминик Собослаи £120 000;
13-14. Жоэль Матип £100 000;
13-14. Эндрю Робертсон £100 000;
15. Джо Гомес £85 000.
*Авторитетный аргентинский источник La Nacion утверждает, что Мак Аллистер зарабатывает 100 000 фунтов стерлингов в неделю в «Ливерпуле».
К этому списку наверняка прибавится еще пара игроков, ведь, как сообщал Фабрицио Романо, мерсисайдцы планируют приобретение еще одного полузащитника (идут переговоры с Ромео Лавиа) и правого защитника.
Также предполагается, что в скором времени клуб предложит новый контракт Тренту, и он наверняка ворвется в тройку самых высокооплачиваемых игроков команды.
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