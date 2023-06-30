«Ливерпуль» продлил контракт с Адрианом Кастильо до 2024 года. В двух последних сезонах Премьер-лиги голкипер не вышел на поле ни разу. Фанаты «красных» считают решение о продлении соглашения с испанцем неразумным. Все дело в одном правиле АПЛ.

Каждая команда Премьер-лиги в конце летнего трансферного окна должна предоставить список футболистов, состоящий максимум из 25 человек. 8 мест отведено для игроков любой национальности, которые выступали за клуб, связанный с Футбольной ассоциацией Англии, по крайней мере три года до их 21-летия.

Для футболистов, не попадающих в эту категорию, остается 17 мест. С уходом Фирмино, Кейта и Артура в клубе появилось три места для игроков, не являющихся «воспитанниками ФАА». Теперь, когда «красные» подписали Собослаи и продлили контракт с Адрианом, у «Ливерпуля» остается всего одно место для таких футболистов. Таким образом трансферные возможности мерсисайдцев серьезно ограничиваются.

Подобная перспектива болельщиков не впечатляет. Фанаты делятся мнением в соцсетях:

💭 «Тратить место для иностранных игроков на Адриана – одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо видел».

💭 «Объявление о новом контракте с Адрианом кажется странным. Это делает нас более слабыми в переговорах с игроками, которые не росли в системе английского футбола».

💭 «Кошмарное решение. Это просто не имеет смысла. Зачем тратить на него эту квоту? Бессмыслица».

💭 «Как же это глупо. Я давно говорил, что на роль третьего голкипера нужно подписать возрастного игрока, который начинал свой профессиональный путь в Англии».

💭 «Сохранение Адриана — это огромная трата денег и потеря шанса улучшить команду за счет иностранного игрока. FSG пытается избежать трат на нового футболиста».

Главным сменщиком Алиссона является Келлехер. Но Куивин может покинуть «Энфилд» уже этим летом, голкипером интересуются клубы Премьер-лиги. Если Келлехер уйдет, а Алиссон травмируется, место в воротах придется занять опытному Кастильо.

А как вам решение о продлении контракта с испанцем?