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📹Эллиотт забил отличный соло-гол в ворота Германии. В дураках остался сын легенды «Герты»

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На это стоит посмотреть.

Хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиотт вместе со сборной Англии U21 шумит на молодежном Евро. В первых двух победных матчах против Чехии (2:0) и Израиля (2:0) игрок оставался на скамейке и усилил команду по ходу игры, но сегодня с Германией вышел в старте.

Молодой англичанин сходу оправдал доверие тренера, отправив в ворота немцев красивый гол, который целиком и полностью организовал сам.

Игрок получил мяч на своей половине поля, не встретил никакого сопротивления в центральной зоне и включил скорость. Против него выдвинулся мощный центральный защитник Мартон Дардаи (сын главного тренера «Герты» Пала Дардаи), но видимо из-за своей грузности и плохого выбора решения проиграл в спринте Эллиотту.

В этом сезоне за «Ливерпуль» Харви Эллиотт пользовался большим доверием Юргена Клоппа. Он сыграл аж в 32 матчах АПЛ, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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