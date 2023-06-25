В интервью 2021 года Глен Джонсон рассказал, как Фернандо Торрес, а также звездные игроки Стивен Джеррард и Хаби Алонсо оказали большое влияние на его выбор переехать на «Энфилд». Джонсон рассказал, что телефонные разговоры с легендарными игроками помогли ему отказаться от предложений «Манчестер Сити» и «Челси».

«Если к тебе стучится такой клуб, как «Ливерпуль», ты сразу же обращаешь на него внимание и проявляешь интерес», – вспоминает Джонсон.

«Но все изменилось, когда мы играли за сборную Англии тем летом, как раз перед тем, как я подписал контракт, и тогда я хорошо пообщался со Стиви. А потом я поговорил с Торресом и Алонсо, прежде чем подписать контракт.

Я просто подумал, что это одни из лучших игроков в мире. Им не нужно было звонить мне, но они звонили – чтобы сообщить, как сильно они хотят видеть меня в команде. Сразу же возникло ощущение, что я их давно знаю, и это заставило меня почувствовать себя очень желанным гостем, прежде чем я подписал контракт. И все стало на свои места».

Джонсон перешел в «Ливерпуль» в 2009 году. Его трансфер за 18 млн евро оказался успешным: в 2012- он помог взять Кубок Лиги, а в сезоне-2013/14 – серебро АПЛ.