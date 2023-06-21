Возраст берет свое?

По мнению эксперта TalkSPORT и экс-нападающего «Астон Виллы» Габби Агбонлахора, «Ливерпулю» требуется замена для капитана Джордана Хендерсона.

«Они потеряли Кейту, Милнера, Фирмино, но у них появился Мак Аллистер. Я думаю, им нужен еще один полузащитник, потому что Фабиньо выглядит так, будто ноги его немного подводят, а Хендерсон уже не тот игрок, которым он был раньше».

Хендерсон уже не является железным игроком стартового состава, и, на самом-то деле, он никогда им и не был на протяжении всех семи сезонов под руководством Юргена Клоппа. За эти годы капитан команды ни разу не выходил в старте больше 30 раз в одном сезоне АПЛ: 24, 25, 21, 26, 20, 29, 23.

Конечно же, возраст тоже накладывает свой отпечаток, и 33-летний полузащитник уже прошел пик своей формы. Однако он все еще является качественным игроком, который может помочь своей команде, — его выступление в недавних матчах за сборную Англии это продемонстрировало. Но ему все равно наверняка придется привыкать к более скромной роли на поле.