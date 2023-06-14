Культовая передача, в которой засветилось множество футбольных звезд.

Сегодня капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон празднует свой 33-й день рождения. Он перебрался из родного Сандерленда на «Энфилд» в 2011 году за 18 млн евро и с тех пор сложно представить себе состав «красных» без него.

В честь такого дня футбольные болельщики вспомнили видео времен, когда Хендо находился в академии «Сандерленда». Тогда к ним приехала съемочная группа культовой британской программы Soccer AM Skills School и попросила двух игроков, которыми оказались будущая звезда Джордан Хендерсон и Натан Ласкомб.

Оценить скиллы обоих вы можете на видео самостоятельно:

В привязке к видео удивительны сразу два факта: во-первых, победителем выпуска стал не Хендерсон, а Ласкомб, во-вторых, проект Soccer AM был закрыт после нынешнего сезона-2022/2023. Программа выходила на Sky Sports долгие 29 лет − с 1994 года. Конкретно этот выпуск был записан в 2008 году, когда Хендерсону было 17 лет, а через три года он станет игроком «Ливерпуля».

Судьба Натана Ласкомба в большом футболе совершенно не сложилась. Он не провел за основу «Саутгемптона» ни одной игры, после перешел в «Хартпул», а в 2014 году после одного сезона в команде девятого английского дивизиона «Селтик Нэшн» клуб разорвал с ним контракт. Тогда же игрок, которому было всего 26 лет, завершил карьеру.

Его физическая форма последних футбольных лет вызывала у фанатов не только большие вопросы, но и насмешки.

А Джордан Хендерсон провел в «Ливерпуле» 492 незабываемых матчах, забил 33 гола и отдал 61 голевую передачу. Он чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка Англии, победитель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Кубка Лиги. Нельзя забывать и о клубном чемпионате мира.