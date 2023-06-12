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Тиаго и Матип уйдут из «Ливерпуля», как свободные агенты в следующем году

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Четверо игроков «Ливерпуля» покидают команду в качестве свободных агентов этим летом, клуб готов попрощаться с еще двумя футболистами в 2024 году, сообщает Джеймс Пирс из The Athletic.

Текущие контракты Тиаго Алькантары и Жоэля Матипа истекают в следующем году, и никаких переговоров о продлении не предвидится.

Однако вместо того, чтобы продать их сейчас и не потерять их бесплатно, Юрген Клопп готовится к предстоящему сезону с обоими игроками.

И Тиаго, и Матипу в следующем году исполнится 33 года, в любом случае на трансферном рынке не получилось бы на них существенно заработать.

Матип в «Ливерпуле» с 2016 года, он присоединился к команде в качестве свободного агента и провел 187 матчеей за «красных», выиграв все крупные трофеи.

Тиаго прибыл в 2020 году, выиграв требл с мюнхенской «Баварией». В сезоне 2021/22 ему удалось взять оба национальных кубка с «красными».

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