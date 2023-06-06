Хендерсона попросили выбрать между Сака и Салахом. Болельщики «Ливерпуля» ответ не оценили 😆
Неудобно получилось.
После того, как Джордана Хендерсон попросили выбрать между Букайо Сака и Мохамедом Салахом и выбор пал не на египтянина, некоторые болельщики «Ливерпуля» в шутку призвали расторгнуть контракт с хавбеком.
«Ливерпуль» провел довольно неоднозначный сезон, в котором были как хорошие, так и провальные отрезки. Команда явно нуждается в усилении и в ближайшее время будет официально объявлено о трансфере Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона».
Тем временем Хендерсон, который подвергался критике со стороны болельщиков как за игру, так и за исполнение национального гимна в день инаугурации короля Великобритании, создал новый повод для недовольства. Правда, на этот раз больше шуточного.
Журналист предложил выбрать между Букайо Сака из «Арсенала» и Мохамедом Салахом. Хендерсон не сделал выбор в пользу одноклубника, а просто отказался говорить.
Болельщики перевели всё в шутку:
💭 Продайте его!
💭 Теперь буду молиться за «Сандерленд», чтобы они вернулись в АПЛ и забрали его назад.
💭 Хендо что, не уважает Салаха и считает, что Сака близок к нему по уровню?
💭 Очевидно, что правильный ответ − Фирмино.
💭 С одним видится каждый день, играя за клуб, с другим − один раз в пару месяцев, играя за сборную. Выбор очевиден, Хендо!
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