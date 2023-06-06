Неудобно получилось.

После того, как Джордана Хендерсон попросили выбрать между Букайо Сака и Мохамедом Салахом и выбор пал не на египтянина, некоторые болельщики «Ливерпуля» в шутку призвали расторгнуть контракт с хавбеком.

«Ливерпуль» провел довольно неоднозначный сезон, в котором были как хорошие, так и провальные отрезки. Команда явно нуждается в усилении и в ближайшее время будет официально объявлено о трансфере Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона».

Тем временем Хендерсон, который подвергался критике со стороны болельщиков как за игру, так и за исполнение национального гимна в день инаугурации короля Великобритании, создал новый повод для недовольства. Правда, на этот раз больше шуточного.

Журналист предложил выбрать между Букайо Сака из «Арсенала» и Мохамедом Салахом. Хендерсон не сделал выбор в пользу одноклубника, а просто отказался говорить.

Болельщики перевели всё в шутку:

💭 Продайте его!

💭 Теперь буду молиться за «Сандерленд», чтобы они вернулись в АПЛ и забрали его назад.

💭 Хендо что, не уважает Салаха и считает, что Сака близок к нему по уровню?

💭 Очевидно, что правильный ответ − Фирмино.

💭 С одним видится каждый день, играя за клуб, с другим − один раз в пару месяцев, играя за сборную. Выбор очевиден, Хендо!