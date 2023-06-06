LFC 2020
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Хендерсона попросили выбрать между Сака и Салахом. Болельщики «Ливерпуля» ответ не оценили 😆

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Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Футбол Футбол

Неудобно получилось.

После того, как Джордана Хендерсон попросили выбрать между Букайо Сака и Мохамедом Салахом и выбор пал не на египтянина, некоторые болельщики «Ливерпуля» в шутку призвали расторгнуть контракт с хавбеком.

«Ливерпуль» провел довольно неоднозначный сезон, в котором были как хорошие, так и провальные отрезки. Команда явно нуждается в усилении и в ближайшее время будет официально объявлено о трансфере Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона».

Тем временем Хендерсон, который подвергался критике со стороны болельщиков как за игру, так и за исполнение национального гимна в день инаугурации короля Великобритании, создал новый повод для недовольства. Правда, на этот раз больше шуточного.

Журналист предложил выбрать между Букайо Сака из «Арсенала» и Мохамедом Салахом. Хендерсон не сделал выбор в пользу одноклубника, а просто отказался говорить.

Болельщики перевели всё в шутку:

💭 Продайте его!

💭 Теперь буду молиться за «Сандерленд», чтобы они вернулись в АПЛ и забрали его назад.

💭 Хендо что, не уважает Салаха и считает, что Сака близок к нему по уровню?

💭 Очевидно, что правильный ответ − Фирмино.

💭 С одним видится каждый день, играя за клуб, с другим − один раз в пару месяцев, играя за сборную. Выбор очевиден, Хендо!

1 комментарий

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Григорий Шишин
Зачем ему такой выбор предложили? Он же женат вроле)
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