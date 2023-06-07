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Одна деталь, за которую беольщики «Ливерпуля» точно полюбят Мак Аллистера, выделяет его на фоне всех полузащитников клуба

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Давайте признаем: травматичность Наби Кейта доставила расстройств не только тренерскому штабу, но и болельщикам. Теперь первое, что нужно знать болельщику «Ливерпуля» о потенциальном новичке – подвержен ли он травмам.

В Англии пишут, что Мак Аллистер все ближе к «Ливерпулю». Поэтому предлагаем посмотреть, как у аргентинца со здоровьем.

За всю семилетнюю профессиональную карьеру, включающую четыре года в «Брайтоне», аргентинец пропустил всего одну игру из-за травмы. Transfermarkt также показывает, что Алексис пропускал 5 недель в сезоне-2020/21 – но тогда аргентинец заболел ковидом.

1 комментарий

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drfrimen
Увидев фотку Кейта, сразу подумал про травмы) Отлично что у Алексиса нет истории серьезных травм
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