О карьере Садьо когда-нибудь снимут фильм.

«Я помню тот самый первый день, когда я приехал во Францию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с «Метцем». Я собирался тренироваться в день прибытия, но тренер дал мне выходной.

У меня не было денег на телефонной карточке, чтобы позвонить матери и сказать, что я уехал во Францию. На следующий день я пошел с на прогулку с некоторыми из партнеров, которые уже давно были в Метце, они помогли мне, и я позвонил ей и сказал, что нахожусь во Франции.

Она ответила, что не верит мне. Я говорид: «Это Франция, в Европе». Она ответила: «Что тв имеешь в виду под Европой? Ты живешь в Сенегале, ты должен быть здесь». Я не спорил, но сказал, что сейчас должен быть в Европе.

Она была поражена, говорила, что это безумие! Мама была так удивлена, что каждый день звонила мне, чтобы узнать, правда ли все, что я ей говорю. Она не верила мне, пока однажды я не попросил ее включить телевизор и посмотреть, как я играю. Тогда мама наконец поняла, что моя мечта сбылась».

Мане выступал за французский «Метц» с 2010 по 2012 годы, после чего перешел в «Ред Булл Зальцбург». Позже он играл за «Саутгемптон», «Ливерпуль» и «Баварию».