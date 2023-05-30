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Милнер − чемпион АПЛ по средней дистанции за матч, Фирмино − третий в списке

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А ведь хавбеку уже 37 лет.

Аналитическая компания Opta поделилась свежими данными о том, какую дистанцию покрывает тот или иной игрок АПЛ в среднем за 90 минут. Данные действительно поражают, ведь первое место в активе у Джеймса Милнера, которому в январе этого года исполнилось 37 лет.

В списке также нашлось место для другого игрока «Ливерпуля» − Роберто Фирмино. Он в среднем пробегал всего на 200 метров меньше, чем коллега.

И Фирмино, и Милнер покидают этим летом «Ливерпуль» свободными агентами. Оба провели в клубе 8 сезонов.

3 комментария

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lizarazu
Ничего себе, Кристиан Эриксен в списке! А иногда кажется, что он особо не утруждается в черновой работе 😁
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Batyr Demessinov
Возраст - это всего лишь цифра!
(с)Милнер
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Отвёртка
Ответ lizarazu
Ничего себе, Кристиан Эриксен в списке! А иногда кажется, что он особо не утруждается в черновой работе 😁
Да он вообще молодец, после таких проблем со здоровьем добрая половина вообще спорт бросают, а этот по 11км за матч наматывает. Правда гетеросексуалом перестал быть, перейдя в КП, ну да ладно.
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