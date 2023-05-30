А ведь хавбеку уже 37 лет.

Аналитическая компания Opta поделилась свежими данными о том, какую дистанцию покрывает тот или иной игрок АПЛ в среднем за 90 минут. Данные действительно поражают, ведь первое место в активе у Джеймса Милнера, которому в январе этого года исполнилось 37 лет.

В списке также нашлось место для другого игрока «Ливерпуля» − Роберто Фирмино. Он в среднем пробегал всего на 200 метров меньше, чем коллега.

И Фирмино, и Милнер покидают этим летом «Ливерпуль» свободными агентами. Оба провели в клубе 8 сезонов.