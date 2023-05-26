LFC 2020
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«После восьми лет уничтожения наших точек». Работники «Энфилда» преподнесли Милнеру оригинальный подарок

Джеймс Милнер Джеймс Милнер
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Памятный и со смыслом.

Команда, обслуживающая поле на «Энфилде», преподнесла Джеймсу Милнеру особый прощальный подарок перед его последней игрой за клуб.

37-летнему игроку вручили кусок газона с 11-метровой точкой, который располагался возле легендарного Копа.

Записка, приложенная к подарку, гласит:

«Джеймсу. После восьми лет уничтожения наших точек! Пришло время тебе самому позаботиться об одной».

Милнер славится своим потрясающим умением забивать с пенальти — за восемь лет в «Ливерпуле» он успешно реализовал аж 19 11-метровых ударов.

Полузащитник был обязан поделиться таким необычным подарком в своих соцсетях. Он опубликовал фото, подписав: «Какой подарок! Никакого давления, но лучше я достану свои ножницы и розовую линейку!»

Как думаете, где Милли разместит свой личный кусочек травы с «Энфилда»?

2 комментария

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Григорий Шишин
Ну... Надо признать, странноватый подарок
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Александр Байков
Ответ Григорий Шишин
Ну... Надо признать, странноватый подарок
Это называется английский юмор. Что подарить могут работники стадиона человеку с зарплатой в миллионы евро в год?
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