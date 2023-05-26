Памятный и со смыслом.

Команда, обслуживающая поле на «Энфилде», преподнесла Джеймсу Милнеру особый прощальный подарок перед его последней игрой за клуб.

37-летнему игроку вручили кусок газона с 11-метровой точкой, который располагался возле легендарного Копа.

Записка, приложенная к подарку, гласит:

«Джеймсу. После восьми лет уничтожения наших точек! Пришло время тебе самому позаботиться об одной».

Милнер славится своим потрясающим умением забивать с пенальти — за восемь лет в «Ливерпуле» он успешно реализовал аж 19 11-метровых ударов.

Полузащитник был обязан поделиться таким необычным подарком в своих соцсетях. Он опубликовал фото, подписав: «Какой подарок! Никакого давления, но лучше я достану свои ножницы и розовую линейку!»

Как думаете, где Милли разместит свой личный кусочек травы с «Энфилда»?