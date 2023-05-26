«После восьми лет уничтожения наших точек». Работники «Энфилда» преподнесли Милнеру оригинальный подарок
Памятный и со смыслом.
Команда, обслуживающая поле на «Энфилде», преподнесла Джеймсу Милнеру особый прощальный подарок перед его последней игрой за клуб.
37-летнему игроку вручили кусок газона с 11-метровой точкой, который располагался возле легендарного Копа.
Записка, приложенная к подарку, гласит:
«Джеймсу. После восьми лет уничтожения наших точек! Пришло время тебе самому позаботиться об одной».
Милнер славится своим потрясающим умением забивать с пенальти — за восемь лет в «Ливерпуле» он успешно реализовал аж 19 11-метровых ударов.
Полузащитник был обязан поделиться таким необычным подарком в своих соцсетях. Он опубликовал фото, подписав: «Какой подарок! Никакого давления, но лучше я достану свои ножницы и розовую линейку!»
Как думаете, где Милли разместит свой личный кусочек травы с «Энфилда»?
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