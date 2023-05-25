За ним следит половина Европы.

Этим летом «Ливерпуль» покинут сразу несколько игроков − Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Роберто Фирмино. Ожидается, что главная цель Клоппа − усилить среднюю линию.

Джуд Беллингем уже сорвался, после этого «красные» обратили внимание на Мэйсона Маунта из «Челси» и Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона». Но похоже, что Клопп услышать посыл Каррагера о том, что у клуба есть проблемы в защите. Сейчас слухи отправляют на Мерсисайд Йошко Гвардиола.

По данным немецкого издания Bild, 21-летний игрок входит в список из четырех человек, составленный новым спортивным директором «Ливерпуля» Йоргом Шмадтке, который этим летом нацелится на игроков из Бундеслиги.

Кроме Гвардиола в список попали Флориан Нойхаус из «Гладбаха», Даити Камада из «Айнтрахта» и Райан Гравенберх из «Баварии».

Несмотря на публичные заверения представителей «Лейпцига» о том, что Гвардиол не продается, «Ливерпулю» якобы послали сигнал, что все возможно, но только надо удовлетворить огромные аппетиты немецкого клуба, а именно заплатить около 100 млн евро.

В январе в разговоре с RTLDanas Йошко Гвардиол признался, что «Ливерпуль» был его клубом мечты: «Клуб моей мечты? Безусловно, «Ливерпуль». С детства вместе с отцом смотрел много их матчей. Мы подробно обсуждали каждый сезон. Это клуб, который остался в моем сердце».