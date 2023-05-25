LFC 2020
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Джейми Каррагер назвал двух полузащитников, которых, по его мнению, «Ливерпуль» должен подписать этим летом

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Видит проблему в защитной линии.

Поскольку вероятность приезда Джуда Беллингема на Мерсисайд теперь невероятно мала, Джейми Каррагер призвал свой бывший клуб привлечь двух других игроков, чья репутация в АПЛ более чем достойная.

В разговоре с The Anfield Wrap Карра сказал следующее: «Мейсон Маунт − занимательный игрок, хотя люди по какой-то причине относятся к нему свысока. Я никогда не понимал этого, я его большой поклонник.

Он победитель Лиги чемпионов. Он мне очень нравится. У него есть энергия для прессинга, он обеспечит большую голевую угрозу из полузащиты, чем Джордан Хендерсон на этой же позиции. Каждый топ-тренер, который был в «Челси», выбирал его. Он играет за сборную, и я думаю, что его нынешний клуб должен задуматься о такой ситуации с воспитанником».

Однако легенда «красных» также отметил, что команде необходимо усилить оборону.

«Если бы мы привезли Мак Аллистера и Мейсона Маунта, то я был бы рад. Я определенно хочу, чтобы мы привлеки игрока оборонительного плана, так как Маунт и Мак Аллистер все-таки больше атакующие. Не думаю, что наша проблема в нападении, скорее в обороне. Если мы хотим вернуться туда, где мы хотим быть, то есть бросить вызов «Сити» и бороться за большие трофеи, мы должны разобраться с обороной, потому что это самая большая проблема этого сезона».

Согласны ли вы с Каррагером и кого бы хотели видеть в «Ливерпуле»? Пишите в комментариях.

3 комментария

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Red Scouser
Мак Аллистер да серьезно усилит полузащиту, Маунт слаб для Ливерпуля
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OrenSky
Тимбер и Угарте! Вот кто нам нужны! Поскольку с Маком дело почти в шляпе…
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Lord Baium
Ответ Red Scouser
Мак Аллистер да серьезно усилит полузащиту, Маунт слаб для Ливерпуля
А Хендерсон, Джонс, Эллиот и Тьяго – оплот надежности? В Ливерпуле сильная полузащита получится тогда, когда всех этих игроков заменят или произойдет какой-то нереальный прогресс у Байчетича и других молодых.
Маунт все равно нужен для заявки, так как два англичанина уходят летом.
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