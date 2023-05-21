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Хендерсон оценил вклад каждого из уходящих игроков в успехи «Ливерпуля». Джордан считает, что два футболиста еще могут помочь другим клубам

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Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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В матче против «Астон Виллы» «Энфилд» попрощался с Милнером, Фирмино, Кейта и Окслейд-Чемберленом.

Джордан Хендерсон в беседе с пресс-службой «красных» оценил вклад каждого игрока в успехи «Ливерпуля»:

«Я думаю, что уровень игры Милнера по-прежнему очень высок. Он выходит и делает разницу, как и Бобби. Мы просто должны пожелать им удачи, куда бы они ни пошли дальше. Какие бы клубы они ни выбрали, эти команды получат двух замечательных игроков.

Но двое других парней, Окс и Наби, за последние пару лет получили серьезные травмы и изо всех сил пытались войти в ритм. Но мы не можем забыть их вклад в успех, которого добился этот клуб за последние пять или шесть лет с момента прихода Клоппа. Они были важной частью команды, и мы не можем забыть об этом, поэтому грустно видеть, что они тоже уходят».

С капитаном трудно спорить. Милнер сам заявил, что пока не хочет вешать бутсы на гвоздь. А к Фирмино проявляют интерес многие команды, активнее всего журналисты пишут о возможном переходе Бобби в «Барсу».

Кейта и Окслейд-Чемберлен не играли за «Ливерпуль» несколько месяцев. Травмы действительно подпортили их карьеры.

Согласны с мнением Хендерсона? Кого из уходящих игроков «красным» будет недоставать больше всего?

1 комментарий

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Ненавидящий2.0
Окс вообще второе рождение переживал до той злополучной травмы в матче с Ромой
+3
0
+3
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