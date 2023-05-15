LFC 2020
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«Сухари всегда лучше». Алиссон надеется, что ему не придется снова идти в атаку

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Два года назад Алиссон забил знаковый гол в ворота «Вест Брома», благодаря которому «Ливерпуль» сохранил шансы на попадание в топ-4.

Сейчас бразилец надеется, что ему не придется делать это снова:

«Гол был особенным, но сухари всегда лучше. Часто, когда я смотрю новости в Твиттере, в моей ленте постоянно появляется этот гол. Это здорово, это заставило меня почувствовать себя хорошо и заставляет думать о том, как это безумно, что я забил гол.

RAW: Every possible angle of Alisson Becker's incredible winner and celebration at West Brom - YouTube

Это был своего рода знак для нас, что грядет что-то особенное [возвращение в топ-4]. Я могу 100 раз попасть в створ, но не знаю, забью ли еще раз. Теперь я знаю, что могу удачно направить мяч в ворота, но надеюсь, нам это больше не понадобится! В этом сезоне у нас и так есть особенные моменты.

Гол Диогу Жоты против «Тоттенхэма» – это действительно особенный гол, и тоже на последней минуте. Каждый гол, который мы сейчас забиваем, приводит нас к победам в матчах, так что это будет нечто особенное [если мы сможем попасть в четверку]».

2 комментария

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Lord Baium
Импотенция в атаке Ливерпуля сейчас налицо. Не как в Челси, но все же без 9-0 и 7-0 сумма забитых мячей была бы чисто середняковская. Надеемся, что Нуньес научится реализовывать идеальные моменты, а Салах хоть ближе к концу карьеры перестанет транжирить моменты.
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doodler
Ответ Lord Baium
Импотенция в атаке Ливерпуля сейчас налицо. Не как в Челси, но все же без 9-0 и 7-0 сумма забитых мячей была бы чисто середняковская. Надеемся, что Нуньес научится реализовывать идеальные моменты, а Салах хоть ближе к концу карьеры перестанет транжирить моменты.
С атакой все отлично в ливере, проблема в средней линии. Тьяго постоянно сломан, Фабиньо ходит пешком, не понимает как обострять и гасить всю динамику.
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