Два года назад Алиссон забил знаковый гол в ворота «Вест Брома», благодаря которому «Ливерпуль» сохранил шансы на попадание в топ-4.

Сейчас бразилец надеется, что ему не придется делать это снова:

«Гол был особенным, но сухари всегда лучше. Часто, когда я смотрю новости в Твиттере, в моей ленте постоянно появляется этот гол. Это здорово, это заставило меня почувствовать себя хорошо и заставляет думать о том, как это безумно, что я забил гол.

Это был своего рода знак для нас, что грядет что-то особенное [возвращение в топ-4]. Я могу 100 раз попасть в створ, но не знаю, забью ли еще раз. Теперь я знаю, что могу удачно направить мяч в ворота, но надеюсь, нам это больше не понадобится! В этом сезоне у нас и так есть особенные моменты.

Гол Диогу Жоты против «Тоттенхэма» – это действительно особенный гол, и тоже на последней минуте. Каждый гол, который мы сейчас забиваем, приводит нас к победам в матчах, так что это будет нечто особенное [если мы сможем попасть в четверку]».