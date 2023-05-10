LFC 2020
Блог

🌴 Вот это атмосфера в команде Клоппа! Тиаго вчера сделал операцию, а уже сегодня отдыхает с командой в Барселоне

Клубы Клубы
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Как семья.

Полузащитник «Ливерпуля» Тиаго Алькантара был замечен на костылях перед матчем против «Лестера».

Испанец пропустит остаток сезона из-за травмы бедра.

Любопытно, что травма не помешала Тиаго присоединиться к товарищам по команде на мини-отпуске в Барселоне.

«Ливерпуль» подтвердил, что Алькантара выбыл до конца сезона еще в начале месяца, поскольку ему необходимо было сделать операцию.

В соцсетях появилось видео, на котором 32-летний полузащитник на костылях покидает отель команды в Барселоне, позируя немногочисленным фанатам.

Похоже, что с Тиаго все отлично. Ему вчера сделали операцию в Испании, а сегодня он уже вернулся в коллектив «Ливерпуля».

Судя по всему, ждем испанца в следующем сезоне?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий