Как семья.

Полузащитник «Ливерпуля» Тиаго Алькантара был замечен на костылях перед матчем против «Лестера».

Испанец пропустит остаток сезона из-за травмы бедра.

Любопытно, что травма не помешала Тиаго присоединиться к товарищам по команде на мини-отпуске в Барселоне.

«Ливерпуль» подтвердил, что Алькантара выбыл до конца сезона еще в начале месяца, поскольку ему необходимо было сделать операцию.

В соцсетях появилось видео, на котором 32-летний полузащитник на костылях покидает отель команды в Барселоне, позируя немногочисленным фанатам.

Похоже, что с Тиаго все отлично. Ему вчера сделали операцию в Испании, а сегодня он уже вернулся в коллектив «Ливерпуля».

Судя по всему, ждем испанца в следующем сезоне?