Явно придется много поработать во время ТО.

Конец сезона-2022/2023 все ближе, а летом «Ливерпуль», скорее всего, подпишет новых игроков. С некоторыми ключевыми футболистами прошлых сезонов придется попрощаться − Джеймсом Милнером и Роберто Фирмино.

В преддверии лета рассмотрим ситуацию с контрактами некоторых игроков «Ливерпуля».

Контракты, истекающие в этом году: Роберто Фирмино, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер, Адриан, Наби Кейта.

Контракты, истекающие в следующем году: Тиаго Алькантара, Жоэль Матип.

Что-нибудь известно о потенциальных продлениях?

На данный момент от клуба практически нет никакой активности по поводу продления контрактов с игроками, но Милнер и Фирмино − два игрока, которые наверняка покинут клуб в конце сезона.

А кого бы вы оставили в «Ливерпуле», продлив с ним контракт? Пишите в комментариях.