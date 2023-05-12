LFC 2020
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Ситуация с контрактами игроков «Ливерпуля» перед летним трансферным окном. Кто может уйти, а кто останется?

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Явно придется много поработать во время ТО.

Конец сезона-2022/2023 все ближе, а летом «Ливерпуль», скорее всего, подпишет новых игроков. С некоторыми ключевыми футболистами прошлых сезонов придется попрощаться − Джеймсом Милнером и Роберто Фирмино.

В преддверии лета рассмотрим ситуацию с контрактами некоторых игроков «Ливерпуля».

Контракты, истекающие в этом году: Роберто Фирмино, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер, Адриан, Наби Кейта.

Контракты, истекающие в следующем году: Тиаго Алькантара, Жоэль Матип.

Что-нибудь известно о потенциальных продлениях?

На данный момент от клуба практически нет никакой активности по поводу продления контрактов с игроками, но Милнер и Фирмино − два игрока, которые наверняка покинут клуб в конце сезона.

А кого бы вы оставили в «Ливерпуле», продлив с ним контракт? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Alex Sarus
Большая часть полузащиты это старики и хрустали. Менять надо почти всех.
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