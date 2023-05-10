LFC 2020
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Нуньес в необычной роли и еще несколько фотографий с последней тренировки «Ливерпуля»

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Все идет по плану.

После победы над «Брентфордом» «Ливерпуль» отправился в небольшой мини-отпуск. Но после него вся команда вернулась на базу, чтобы продолжить подготовку к предстоящей игре с «Лестером».

Судя по фото с тренировки, после шестиматчевой победной серии в АПЛ команда находится в отличном расположении духа.

Вот лучшие фото с занятия, на котором Дарвин Нуньес попробовал себя в воротах. Алиссону приготовиться?

2 комментария

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Адам Магомедов
Самое приятное сново видеть улыбки 😀.
+5
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Санжар Уразбаев
Помогает Алли что бы был в форме ))
+2
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