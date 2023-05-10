Все идет по плану.

После победы над «Брентфордом» «Ливерпуль» отправился в небольшой мини-отпуск. Но после него вся команда вернулась на базу, чтобы продолжить подготовку к предстоящей игре с «Лестером».

Судя по фото с тренировки, после шестиматчевой победной серии в АПЛ команда находится в отличном расположении духа.

Вот лучшие фото с занятия, на котором Дарвин Нуньес попробовал себя в воротах. Алиссону приготовиться?