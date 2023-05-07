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🤔🤔🤔 «Не выдающийся футболист». Агбонлахор предостерегает «Ливерпуль» от подписания Мэйсона Маунта

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Слишком мало забивает.

Габриэль Агбонлахор считает, что «Ливерпулю» стоит серьезно подумать перед приобретением полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

«Он забил 27 голов в 129 матчах, это не фантастика, давайте будем честными. Статистика показывает, что он не самый великий игрок.

Маунт - хороший футболист, но не выдающийся.

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Мэйсон играет атакующего полузащитника, то есть он должен забивать, но не делает этого. Эдегор наколотил 14 мячей только за один сезон, - заявил экс-нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор.

Отметим, что в текущем сезоне АПЛ Мэйсон Маунт забил три мяча и отдал две результативные передачи за 24 матча.

9 комментариев

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Liverpool_YNWA
Отчасти согласен, но его покупают не для того, чтобы он забивал, а чтобы в полузащите был хоть, какой то, креатив..но я считаю, что Маунт подходит только на скамейку
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Илья Скалдуцкий
🤡
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Elihio
Заткнется он когда-нибудь, глупенький хайпожор этот?
+4
-4
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Befire
Агбонлахор - это к лоун, который после 24 лет вообще бросил играть нормально.
+2
-2
0
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Ноно Гомес
Эдегор конечно хорош, но Мэйсона не отпускать синим, он воспитанник и точка...)
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borasco
Вопрос в соотношении цена/качество. Ливерпулю с его аппетитами( а именно заявка на квадрлуп) нужна длинная скамейка людей на подхвате
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Арман Мартиросян
Нужен ползущитник, который по функционалу сможет заменить Вейналдума, уход которого до сих пор аукается. Трент с новой ролью решит проблему с креативом в центре.
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Евгений Потудинский
Эдогор наколотил в Арсенале который играет свой лучший сезон за последние лет 15 и играет в атаку. У Маунта даже близко не было таких вариантов. Будь Маунт на его месте, думаю плюс минус столько же забил бы.
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alim_liver_kz
Маунт в том самом сезон, когда играл в у Лэмпарда, был хорош. Не забивал много, но его умения тоскать мячь, разгонять атаку, атака вторым темпом. Типичный бокс ту бокс, но с поставленным ударом. Да сейчас он не тот, но он еще молод, и вполне много шансов его возврадить.
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