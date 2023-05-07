9 комментариев

Слишком мало забивает.

Габриэль Агбонлахор считает, что «Ливерпулю» стоит серьезно подумать перед приобретением полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

«Он забил 27 голов в 129 матчах, это не фантастика, давайте будем честными. Статистика показывает, что он не самый великий игрок.

Маунт - хороший футболист, но не выдающийся.

Мэйсон играет атакующего полузащитника, то есть он должен забивать, но не делает этого. Эдегор наколотил 14 мячей только за один сезон, - заявил экс-нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор.

Отметим, что в текущем сезоне АПЛ Мэйсон Маунт забил три мяча и отдал две результативные передачи за 24 матча.