11 комментариев

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон обратился к фанатом после минимальной победы над «Брентфордом», которая стала для бразильца юбилейным «сухарем».

«Это хорошо, конечно. Я не знаю, сколько это значит - 100. Я надеюсь, что достигну 200 или 300 - как можно больше.

Но это не только моя заслуга, но и всех парней, а также персонала, тренеров вратарей... всех.

Мы работаем вместе с общей целью и сухой матч - это общая задача для каждого из нас. Надежная игра в обороне помогает выигрывать матчи.

Эта игра стала хорошим примером или последний матч, который закончился со счетом 1:0. Мы можем выиграть так весь турнир. 1:0 - это все, что нам нужно. Я очень рад этому, нам есть чем гордиться», - сказал Алиссон.