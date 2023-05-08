LFC 2020
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🏆 «Я надеюсь, что проведу 200 или 300 сухих матчей». Алиссон прокомментировал историческое достижение - 100 «сухарей» за «Ливерпуль»

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Голкипер «Ливерпуля» Алиссон обратился к фанатом после минимальной победы над «Брентфордом», которая стала для бразильца юбилейным «сухарем».

«Это хорошо, конечно. Я не знаю, сколько это значит - 100. Я надеюсь, что достигну 200 или 300 - как можно больше.

Но это не только моя заслуга, но и всех парней, а также персонала, тренеров вратарей... всех.

Мы работаем вместе с общей целью и сухой матч - это общая задача для каждого из нас. Надежная игра в обороне помогает выигрывать матчи.

Эта игра стала хорошим примером или последний матч, который закончился со счетом 1:0. Мы можем выиграть так весь турнир. 1:0 - это все, что нам нужно. Я очень рад этому, нам есть чем гордиться», - сказал Алиссон.

11 комментариев

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Алексей Дитте
Повезло нам с топовым кипером, который не сдает в игре
+9
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+9
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Адам Магомедов
Мне страшно представить с какой скоростью он добился этого результата , если бы не травма Вирджила.
+6
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+6
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Спартак Уокер
Желаю ему как можно больше сухих матчей
+5
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+5
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Mr. Angel
Он читает с листочка?)) а так надеюсь, что у него будет ещё 200 матчей и 200 сухих
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Тимур Кудаев
Алли братан, сначала оставшиеся 3 пожалуйста
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Адам Магомедов
Ответ Николай Дягель
Не пойму что вы делаете из ван дейка супер игрока , все нули это заслуга алисона особенно это косается последних матчей где защита проходной двор.
Ну вот , будь Вирджил в той форме он в паре с Конате даже по воротам ударить не дал бы.
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Azamat Jumanazarov
Ответ Николай Дягель
Кто ван дейк не дал бы ударить. Смешно. Он как раз таки дает бить соперникам и никогда не выдвигается на игрока , при этом закрывает обзор алисону . Эту ошибку изучил соперник и очень часто этим стал пользоваться .
Ван Дейк сдал именно после травмы. Немного повнимательней, включайте уже
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Матвей Бондарев
Ответ Mr. Angel
Он читает с листочка?)) а так надеюсь, что у него будет ещё 200 матчей и 200 сухих
Да, он бразилец, и поэтому ему дали прочитать с листочка, чтобы он правильно сформулировал свою мысль. Не все могут со скоростью света учить английский язык.
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