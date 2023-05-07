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«Возьмем тех игроков, которых хотим». Клопп в очередной раз заговорил про летний трансферный рынок

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Но есть один нюанс.

После победного матча против «Брентфорда» (1:0) главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа вновь спросили про трансферный рынок и возможности покупки новых игроков.

Как передает Фабрицио Романо, немецкий специалист сказал следующее: «Мы будем привлекать игроков, которые могут нам помочь на сто процентов. Обычно мы получаем тех, кого хотели. Если цена на них завышена... тогда мы не можем этого сделать [завершить трансфер]. Так бывает. Но я уверен, что мы привлечем тех игроков, кого хотим».

По данным итальянского инсайдера, главные трансферные цели «Ливерпуля» − это игрок «Челси» Мэйсон Маунт и игрок «Брайтона» Алексис Мак Аллистер.

9 комментариев

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Санжар Уразбаев
Прикинь они купят Беллингема
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Данил Гунькин
Ответ Санжар Уразбаев
Прикинь они купят Беллингема
Он уже в Реале практически, а если помечтать, то конечно все хотят видеть Беллингема.
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Андрей Самцов
Ответ Данил Гунькин
Он уже в Реале практически, а если помечтать, то конечно все хотят видеть Беллингема.
Так же как Мбаппе, так и Биллингем в Реале?
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Yri Yrov
Ответ Спартак Уокер
Главное чтобы не 2 Нуньеса
Нуньес чем не угодил
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Спартак Уокер
Ответ Yri Yrov
Нуньес чем не угодил
Своей игрой
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Данил Гунькин
Ответ Андрей Самцов
Так же как Мбаппе, так и Биллингем в Реале?
С Мбаппе немного другая ситуация была, Беллингем точно планирует уходить и к сожалению из-за большой цены Ливерпулю он не светит.
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OmiKroN
Ответ Санжар Уразбаев
Прикинь они купят Беллингема
Ощущение, что оговорка про завышенную цену здесь посвящена именно персонально ему
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