9 комментариев

Но есть один нюанс.

После победного матча против «Брентфорда» (1:0) главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа вновь спросили про трансферный рынок и возможности покупки новых игроков.

Как передает Фабрицио Романо, немецкий специалист сказал следующее: «Мы будем привлекать игроков, которые могут нам помочь на сто процентов. Обычно мы получаем тех, кого хотели. Если цена на них завышена... тогда мы не можем этого сделать [завершить трансфер]. Так бывает. Но я уверен, что мы привлечем тех игроков, кого хотим».

По данным итальянского инсайдера, главные трансферные цели «Ливерпуля» − это игрок «Челси» Мэйсон Маунт и игрок «Брайтона» Алексис Мак Аллистер.