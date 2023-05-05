70 комментариев

«Убирайся из клуба». Болельщики не оценили жест Хендерсона перед матчем с «Брентфордом»
Освистали гимн.
Сегодня в Вестминстерском аббатстве прошла коронация принца Чарльза, который стал королем Карлом III и заменил на троне королеву Елизавету II, умершую в сентябре 2022 года.
«Ливерпуль» решил, что было бы неплохо перед началом матча против «Брентфорда» включить государственный гимн Великобритании «God Save the Queen». Однако болельщики не оценили этот жест и пригрозили, что будут петь YNWA и свистеть.
Когда практически весь «Энфилд» выполнял свою угрозу, камера выловила капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, который начал игру на скамейке запасных, поющим гимн. Это не понравилось фанатам.
💭Хендерсон − это позор, уберите его из клуба немедленно!
💭 Он больше никогда не должен играть за «Ливерпуль».
💭 Хендерсон больше не мой капитан.
💭 Хендерсон, как ты мог? Ты должен был поддержать болельщиков.
Перед игрой у Юргена Клоппа спросили, как он относится к решению исполнить национальный гимн: «Позиция клуба − моя позиция. Я уже несколько раз говорил, что это не та тема, в которой я не могу иметь правильного мнения. Я из Германии, у нас нет ни короля, ни королевы. На это приятно смотреть, все свадьбы в Германии очень масштабные. Я уверен, что многим людям в этой стране понравится коронация, кому-то она будет неинтересна, кто-то будет против. Это касается всей страны, и это все, что я могу сказать по этому поводу».
что за глупость? когда уже будем факты проверять? это решила АПЛ - включить гимн на всех сегодняшних играх
По немецки, это в тихаря расписатся после работы.
Но это, меньшее зло, чем когда недоразумения Нефтепроекта купив очередной титул АПЛ пели гадости о Ненавистном Ливерпуле.