LFC 2020
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«Убирайся из клуба». Болельщики не оценили жест Хендерсона перед матчем с «Брентфордом»

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Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Освистали гимн.

Сегодня в Вестминстерском аббатстве прошла коронация принца Чарльза, который стал королем Карлом III и заменил на троне королеву Елизавету II, умершую в сентябре 2022 года.

«Ливерпуль» решил, что было бы неплохо перед началом матча против «Брентфорда» включить государственный гимн Великобритании «God Save the Queen». Однако болельщики не оценили этот жест и пригрозили, что будут петь YNWA и свистеть.

Когда практически весь «Энфилд» выполнял свою угрозу, камера выловила капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, который начал игру на скамейке запасных, поющим гимн. Это не понравилось фанатам.

💭Хендерсон − это позор, уберите его из клуба немедленно!

💭 Он больше никогда не должен играть за «Ливерпуль».

💭 Хендерсон больше не мой капитан.

💭 Хендерсон, как ты мог? Ты должен был поддержать болельщиков.

Перед игрой у Юргена Клоппа спросили, как он относится к решению исполнить национальный гимн: «Позиция клуба − моя позиция. Я уже несколько раз говорил, что это не та тема, в которой я не могу иметь правильного мнения. Я из Германии, у нас нет ни короля, ни королевы. На это приятно смотреть, все свадьбы в Германии очень масштабные. Я уверен, что многим людям в этой стране понравится коронация, кому-то она будет неинтересна, кто-то будет против. Это касается всей страны, и это все, что я могу сказать по этому поводу».

70 комментариев

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Алексей Богородицкий
Идиоты
+35
-6
+29
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Yri Yrov
Ответ Сергей Сухоруков
Мне вообще пофиг
а че писать то, прошел бы
+12
0
+12
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Stas Nadtochy
Ответ Николай Дягель
Это твое решение , а их решение что он предал клуб .и судить не мне не тебе их.
И не им судить его
+8
0
+8
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Andre Sneijder
Ответ Алексей Жуков
У нас свой гимн - ЛИВЕРПУЛЬСКИЙ .
У нас? Ты к ним каким боком?))) они не знают о твоем существовании
+7
0
+7
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Alexandr Sokolov
Откуда столько неадекватов? откуда вы знаете, какие традиции в Англии? какое вам дело до того, что он поет? это его дело, он дядька взрослый уже
+6
0
+6
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Serega Fart
Так то его убирать можно было и раньше, до коронации
+10
-5
+5
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Vitalijus Bilevicius
«Ливерпуль» решил, что было бы неплохо перед началом матча против «Брентфорда» включить государственный гимн Великобритании «God Save the Queen».

что за глупость? когда уже будем факты проверять? это решила АПЛ - включить гимн на всех сегодняшних играх
+5
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mastadon
Ответ cheros
Как фанат ливерпуля с 17летним стажем, во-первых, прошу соболезнования, а во-вторых, мастера паса назад великого Пятку выгнал бы нахер из клуба уже как несколько лет назад. А по сабжу вообще не понимаю бугурта, у них официальная монархия, жёсткая любовь к традициям, ну один раз за миллиард лет можно и не петь легендарную юнву, имхо.
Да не фанат ты никакой, если хочешь многолетнего капитана из клуба выгнать
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А.В. Бубнов
Ответ Plato
Никогда не нравился Хендерсон ни как игрок, ни как капитан. Игрок средний (в лучших своих играх), и капитан такой же.
Не верю, что напишу в защиту игрока Ненавистного Ливерпуля, но напомню, что его разрезающие передачи времен Суареза, дорогого стоят. Куда это всё делось непонятно. 99% подач, назад.
+5
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Эдди _ Дин
Государственный гимн уже звучит как - Боже, храни короля. Автору на заметку)
+3
0
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Николай Дягель
Ответ Алексей Богородицкий
Идиоты
Это твое решение , а их решение что он предал клуб .и судить не мне не тебе их.
+9
-7
+2
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Андрей
живу в Германии 21 год, масштабные свадьбы видел только у русских и турков.
По немецки, это в тихаря расписатся после работы.
+2
0
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Oleg Kostin
Мне вообще Хендерсон никогда не нравился, после того как свои ноги в самолёте на кубок ЛЧ положил, его целуют, плачут когда выигрывают, а он ноги ставит.
+3
-2
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Vitalijus Bilevicius
я худею с коментариев экспертов диванных...
+1
0
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Stas Nadtochy
В очередной раз убеждаюсь какие фанаты degenerati
+2
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Ненавидящий2.0
город Сандерленд видимо не страдал так как город Ливерпуль
+1
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Сергей Ermakoff (96)
Ответ Stas Nadtochy
И не им судить его
Вот именно, каждый имеет право на свою позицию
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Ненавидящий2.0
Ответ Vitalijus Bilevicius
я худею с коментариев экспертов диванных...
я тоже
+1
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mastadon
Ответ Serega Fart
Так то его убирать можно было и раньше, до коронации
Почему не убирал его Клопп тогда? Да ещё и ему капитанскую повязку доверили. Видимо немец не так круто в футболе разбирается, как Сережа пердун
+1
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А.В. Бубнов
Ответ Oleg Kostin
Мне вообще Хендерсон никогда не нравился, после того как свои ноги в самолёте на кубок ЛЧ положил, его целуют, плачут когда выигрывают, а он ноги ставит.
Да, это было некрасиво. Возможно, пока он в клубе, не выиграть ещё титул.
Но это, меньшее зло, чем когда недоразумения Нефтепроекта купив очередной титул АПЛ пели гадости о Ненавистном Ливерпуле.
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Пацанчик реальный
Ответ Николай Дягель
Гражданин страны и милнер, и арнольд , но почему нет претензий к ним не скажешь
Да я понятия не имею,знаю одно,если человек хочет подпевать гимну своей страны во время его исполнения,никто не в праве его за это порицать!
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Пацанчик реальный
Ответ Николай Дягель
Короче, я понял хендорсон красавчик. Весь энфилд и команда значит отстой. Удачи тебе , повесь плакат хендо и молись на него.
Да мне если честно пофиг на него,я вообще за Челси болею!Просто тут дело не в нем,не в болельщиках,я просто высказал свое мнение - никто не в праве запрещать человеку петь гимн своей страны при его исполнении и тем более порицать его за это!
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Николай Дягель
Ответ Пацанчик реальный
Так я тебя и спросил причину бойкота,ты мне сказал,что мы не знаем и никогда не узнаем!а может быть там часть болельщиков Ливерпуля с ума сошла,а может быть они не знаю там например там нацистами стали,ты даже не знаешь их суть претензий,НО ты думаешь,что они правы и что Хендерсон как капитан команды должен был быть с ними солидарен,а если нет то должен был стоять и молчать,БРЕД!
Короче, я понял хендорсон красавчик. Весь энфилд и команда значит отстой. Удачи тебе , повесь плакат хендо и молись на него.
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Николай Дягель
Ответ Пацанчик реальный
Так в том то и вопрос,тут написали про то что это многим не понравилось,но никто не написал почему в Ливерпуле решили его бойкотировать,я например могу понять,почему такое будет происходить в Барселоне или в Бильбао при включение испанского гимна,но что случилось в Ливерпуле для меня загадка!
Ну мы и не узнаем этого.
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Пацанчик реальный
Ответ Николай Дягель
Ни кто не против гимна своей страны и в клубе. Просто вчера его было принято боельщиками байкатировать .мог просто простоять как все но не петь его. Не задумывался почему клопп был осторожен в высказываниях про ситуацию с гимном до начало игры. Это одно , второе хендорсону высказал не весь энфилд и инцедент этот скоро утихнет но многие будут помнить. Хотя по мне он как игрок и как капитан нулевой. Не могу понять не ужели на тот момент в клубе не было достойных людей .
Так в том то и вопрос,тут написали про то что это многим не понравилось,но никто не написал почему в Ливерпуле решили его бойкотировать,я например могу понять,почему такое будет происходить в Барселоне или в Бильбао при включение испанского гимна,но что случилось в Ливерпуле для меня загадка!
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