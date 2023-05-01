LFC 2020
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«Парню разбили голову на полутораметровой высоте». Мэйсон в ярости из-за решения Тирни не удалять Жоту. Но это не единственная ошибка

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Главный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон остался недоволен решением Пола Тирни не удалять Диого Жоту.

«Фол на Оливере Скиппе – одна из самых очевидных красных карточек.

Мне нужно осторожно выбирать слова, но, думаю, невозможно было не понять, что там должно быть удаление. Парню разбили голову до крови, когда она была на полутораметровой высоте, это явно говорит об опасности для игрока. Это вызывает недоумение. Такое решение определяет разницу между победой и ее отсутствием.

Я бы хотел услышать объяснение. Я видел все это в реальном времени, а у ВАР есть и повтор. Послушайте, исход игры решен, но этого игрока на поле не должно было быть в конце мачта. Я почти уверен, что мнение большинства футбольных фанатов, вероятно, будет таким же».

Вы наверняка поняли, о каком эпизоде говорит Мэйсон – при счете 3:2, на 81-й минуте, Жота зарядил Скиппу шипами в голову.

Это не единственное странное решение Тирни в этом матче – в первом тайме Скипп влетел шипами в Диаса, но не было даже желтой карточки.

Вы – Пол Тирни. Как бы разрешили оба эпизода?

17 комментариев

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doodler
Ответ neolol0
Удаление Жоты очевидно, это опасная игра. Фола на Диасе не было, игра в мяч. Парню просто не повезло.
Удаление Скипп очевидно, это опасная игра.

Фола на Скиппе не было, игра в мяч. Парню просто не повезло.
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Bad Santa
Жота, справедливости ради, начал сдвижение ногой до того, как Скипп сунул свою голову туда.
+6
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Pavel Harriss
красная и жёлтая с "красным оттенком"
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Андрей Andrey
тут все понятно И они чумтвовал вину за то что не дал фол на Диасе и не удалил игрока ТТХ решил действовать последовательно. Решил не удалять Жоту. 😂😂
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Петр Димов
А че молчали когда Кейн снёс робертсона???он ведь даже жёлтую не получил вроде???
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Damir Ganeev
А , за своих парней кому можно было дать красную мы конечно говорить не будем
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Доминатор3000
Ответ neolol0
Удаление Жоты очевидно, это опасная игра. Фола на Диасе не было, игра в мяч. Парню просто не повезло.
Объективно,особенно по стоп-кадрам. 🤭🤣
Я матч пропустил,виноват.
Тирни не смотрел ВАР?
Как он эти моменты пропустил?
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Доминатор3000
Ответ doodler
Удаление Скипп очевидно, это опасная игра. Фола на Скиппе не было, игра в мяч. Парню просто не повезло.
Я бы обоих удалил.
Опасная игра и риск нанести тяжёлую травму.
Тирни не только Ливерпуль засуживает.
Его по моему,вообще все болельщики ненавидят.
Возможно он просто некомпетентен.
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Деликатный
Ответ neolol0
Удаление Жоты очевидно, это опасная игра. Фола на Диасе не было, игра в мяч. Парню просто не повезло.
Ты серьёзно??? Игра Жоты тоже была в мяч)))
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Деликатный
Ответ neolol0
ВАРа в этом матче не было совсем. Набор гифок и видео можешь набрать в телеграм каналах по этой теме, скандал уже громкий. Если в кратце, Жота почти намеренно шёл в голову Скиппу, потому что осознавал, что Скипп первый на мяче. Это всё детали, потому что ну в любом случае это КК, просто наглость нарушения обескураживает. Потом ещё тоже Ричи вбегал в штрафную и его просто в наглую назад руками потянули и впечатали в землю. Ни ВАРа, ни судья, ничего вообще, никакой реакции. Всё нормально, играем дальше, Тирни как обычно протаскивает Ливеров за шкварник. Сам же Скипп просто попал по мячу, Диас оказался не в том месте не в то время.
Да скандал громкий, наверное только у тебя во дворе))
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neolol0
Ответ Деликатный
Ты серьёзно??? Игра Жоты тоже была в мяч)))
Голова конечно тоже круглая, но мячом её назвать сложно...
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Нил Лащенко
Ответ neolol0
Знаю, что сейчас сюда набегут красные, поэтому такой вопрос. Так сказать, викторина, хехе. https://fastpic.org/fullview/121/2023/0501/c73a866a862fbcc029b6e5a1f7419522.jpg.html Что происходит на данном скриншоте? Какое наказание понёс 4 номер?
Зачем ты отправляешь скриншот на левых сайтах? Я не говорю что скрин липовый, просто не люблю когда лезет рекламами и открываться стрипчат
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neolol0
Ответ Нил Лащенко
Зачем ты отправляешь скриншот на левых сайтах? Я не говорю что скрин липовый, просто не люблю когда лезет рекламами и открываться стрипчат
У меня юблок стоит, не знаю что там вылазит. Это не левый сайт, поверь. Реклама возможно и есть, но я её не вижу.
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Ненавидящий2.0
Ответ Bad Santa
Жота, справедливости ради, начал сдвижение ногой до того, как Скипп сунул свою голову туда.
да даже на стоп кадре видно, что Жота стоит так же как и стоял, т.е. он изначально уже в нужной позиции, а его оппонент пытается влезть в этот момент, т.к. у него позиция хуже и её ещё надо успеть занять. Намеренной грубости там нет. ЖК, а она есть и не более
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