17 комментариев

Главный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон остался недоволен решением Пола Тирни не удалять Диого Жоту.

«Фол на Оливере Скиппе – одна из самых очевидных красных карточек.

Мне нужно осторожно выбирать слова, но, думаю, невозможно было не понять, что там должно быть удаление. Парню разбили голову до крови, когда она была на полутораметровой высоте, это явно говорит об опасности для игрока. Это вызывает недоумение. Такое решение определяет разницу между победой и ее отсутствием.

Я бы хотел услышать объяснение. Я видел все это в реальном времени, а у ВАР есть и повтор. Послушайте, исход игры решен, но этого игрока на поле не должно было быть в конце мачта. Я почти уверен, что мнение большинства футбольных фанатов, вероятно, будет таким же».

Вы наверняка поняли, о каком эпизоде говорит Мэйсон – при счете 3:2, на 81-й минуте, Жота зарядил Скиппу шипами в голову.

Это не единственное странное решение Тирни в этом матче – в первом тайме Скипп влетел шипами в Диаса, но не было даже желтой карточки.

Вы – Пол Тирни. Как бы разрешили оба эпизода?