LFC 2020
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📸 Прямо перед выходом на поле в матче против «Тоттенхэма» Нуньес получил совет от Алькантары. В трансляцию попала забавная реакция Клоппа

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Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Футбол Футбол

«Ливерпуль» вырывал у «Тоттенхэма» победу в 34-м туре Премьер-лиги.

На 73-й минуте «красные» вели со счетом 3:1, Клопп решил заменить Гакпо на Нуньеса. Перед выходом на поле к Дарвину подбежал Тиаго и что-то сказал уругвайцу. За короткой беседой игроков внимательно следил тренер.

Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами момента.

Алькантара дал одноклубнику совет, получил от Дарвина поцелуй и спокойно вернулся на скамейку.

А вот Клопп, кажется, вообще не понял, что произошло. Юрген взглядом проводил Тиаго, который даже не попал в заявку на матч.

Затем тренер перевел непонимающий взгляд на Нуньеса. Так и не разобравшись в том, что он сейчас увидел, немец продолжил следить за игрой.

Клопп выглядел, как Винсент Вега в том самом эпизоде «Криминального чтива».

Поклонники «Ливерпуля» в соцсетях гадают, что Тиаго сказал Нуньесу, а заодно обсуждают реакцию Клоппа:

💭 «Тренер Тиаго! Наверняка он переводил Нуньесу какую-то тренерскую установку».

💭 «Клопп такой: «Что за чушь ты ему сказал?» Это еще смешнее, чем падение Ван Дейка».

💭 «Черт, Тиаго должен присоединиться к тренерскому штабу. В команде он, пожалуй, самый умный игрок, который точно сможет помочь Клоппу.

💭 «Клопп подумал, что Тиаго вытесняет его с должности тренера. Это слишком смешно!»

Один болельщик на Reddit даже предложил собственную версию событий:

💭 «Клопп: «Тиаго! Скажи Нуньесу держаться подальше и защищаться так, как будто на кону стоит его жизнь. Пусть он прессингует и не делает глупых ошибок. О, и скажи ему, чтобы он контролировал свой темперамент».

Тьяго: «Окей, босс!»

*Тиаго подходит и наклоняется к Дарвину*

Тьяго: «Buena Suerte, Hermano». (С испанского «удачи, брат». – прим. ред.).

Дарвин: «Gracias, Hermano. Muachs!» («Спасибо, брат. Чмок!» – прим. ред.).

Клопп: «Что это была за фигня?»

Что же Тиаго сказал Дарвину? Делитесь своими версиями в комментариях!

2 комментария

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rwpanda
Клопп тут стоит как сурикат
+1
0
+1
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А.В. Бубнов
Стесняюсь, но спрошу, а чьи авторские права вы воизбегаетесь нарушить?
Пхахаха
0
0
0
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