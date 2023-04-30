LFC 2020
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📸 Фанаты растащили на мемы скрин с эпичным падением Ван Дейка после финта Перишича. Голландец помог «Тоттенхэму» забить

Иван Перишич Иван Перишич
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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В 34-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал в гостях «Тоттенхэм».

За первые 15 минут встречи «красные» забили сопернику три безответных мяча. В концовке первого тайма Ван Дейк решил немного помочь «шпорам».

На 39-й минуте Перишич без лишних проблем убрал Вирджила близ штрафной, навесил в центр, где Кейн в касание отыграл один мяч. Но в этой атаке самым запоминающимся моментом стало эпичное падение Ван Дейка.

Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами эпизода:

В соцсетях поклонники футбола моментально растащили этот момент на мемы. Делимся самыми забавными шутками фанатов:

💭 «Мемы о Ван Дейке продолжают появляться».

💭 «Учитель: «Кто-нибудь может показать нам, как танцевать лимбо?» Ван Дейк: «Я в этом мастер».

💭 «Вполне логично, что Вирджил ван Дейк отдал дань уважения легенде Ливерпуля».

💭 «Ван Дейк думает, что он Сиара».

И еще немного фанатского творчества!

Во втором тайме фанатам «красных» перестало быть так весело. «Тоттенхэм» сравнял счет в дополнительное время. Но на 94-й минуте Жота забил и вырвал для своей команды победу.

Вероятно, падение Ван Дейка многим запомнится больше, чем гол Диогу на последних секундах встречи.

А с кем бы вы сравнили защитника «красных»? Делитесь версиями в комментариях!

4 комментария

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Serega Fart
Смеется тот кто смеётся последний
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Live_Kost
С Матрицей огонь) А Ван Дейк конечно конкретно сдал
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S.Laposter
Ответ Beka Orozobekov
и он лучший центральный защитник мира...
Кто говорит что он лучший?)
провел качественный отрезок и был в отличной форме!
Сейчас так ему везет что есть Магваер, так бы было печальнее)
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