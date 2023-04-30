📸 Фанаты растащили на мемы скрин с эпичным падением Ван Дейка после финта Перишича. Голландец помог «Тоттенхэму» забить
В 34-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал в гостях «Тоттенхэм».
За первые 15 минут встречи «красные» забили сопернику три безответных мяча. В концовке первого тайма Ван Дейк решил немного помочь «шпорам».
На 39-й минуте Перишич без лишних проблем убрал Вирджила близ штрафной, навесил в центр, где Кейн в касание отыграл один мяч. Но в этой атаке самым запоминающимся моментом стало эпичное падение Ван Дейка.
Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами эпизода:
В соцсетях поклонники футбола моментально растащили этот момент на мемы. Делимся самыми забавными шутками фанатов:
💭 «Мемы о Ван Дейке продолжают появляться».
💭 «Учитель: «Кто-нибудь может показать нам, как танцевать лимбо?» Ван Дейк: «Я в этом мастер».
💭 «Вполне логично, что Вирджил ван Дейк отдал дань уважения легенде Ливерпуля».
💭 «Ван Дейк думает, что он Сиара».
И еще немного фанатского творчества!
Во втором тайме фанатам «красных» перестало быть так весело. «Тоттенхэм» сравнял счет в дополнительное время. Но на 94-й минуте Жота забил и вырвал для своей команды победу.
Вероятно, падение Ван Дейка многим запомнится больше, чем гол Диогу на последних секундах встречи.
А с кем бы вы сравнили защитника «красных»? Делитесь версиями в комментариях!
провел качественный отрезок и был в отличной форме!
Сейчас так ему везет что есть Магваер, так бы было печальнее)