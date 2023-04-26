Звучит многообещающе 🔥

В начале этой недели владелец «Ливерпуля» Джон Генри пообщался с Юргеном Клоппом. Главный тренер «красных» отказался делиться подробностями их разговора, но подтвердил факт их встречи:

«Да, я уже говорил об этом. У нас я была встреча. В ночь перед игрой с «Вест Хэмом» у нас были переговоры. Юрген Клопп и Джон Генри встретились. Все прошло хорошо. Поделиться какими-нибудь инсайдами? Я не уверен, что уже изобретен наркотик, который заставит меня это сделать».

Клопп не захотел раскрывать детали переговоров с владельцем клуба, но все равно порадовал болельщиков позитивными прогнозами на следующий сезон:

«Мы будем улучшаться после предсезонки, этот год также помогает нам после тех напряженных лет, которые были таковыми по разным причинам. Этот год тоже был напряженным, но, по крайней мере, мы не сыграли столько игр, сколько год назад, и это то, что мы должны использовать. Мы хотим вернуться к большим финалам, к большим моментам, ко всему этому. Для этого нам нужно много, много работать, и мы будем это делать, и нам нужны правильные игроки, и мы их получим».

Уверенность Клоппа в том, что он получит нужных ему игроков, особенно после встречи с Джоном Генри, дает поводы для оптимизма.

«Ливерпуль» связывают с множеством игроков, включая Мэйсона Маунта и Райана Гравенберха, после того, как, как сообщается, он отказался от участия в гонке за Джуда Беллингема.