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🎥 Хендерсон назвал свою любимую песню The Beatles и взбудоражил фанатов «Ливерпуля». Джордан сам не смог сдержать смех

Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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Хендерсона не отпускает мысль о трансфере Беллингема в «Ливерпуль».

Издание The Telegraph сообщило, что мерсисайдцы выбыли из гонки за Джуда из-за слишком высокой цены хавбека дортмундской «Боруссии».

Недавно Хендерсон побеседовал с журналистом Sky Sports и сумел свести с ума поклонников «Ливерпуля», косвенно вспомнив о партнере по сборной.

Журналист попросил капитана «красных» назвать его любимую песню культовой группы The Beatles. Хендо ответил: «Hey Jude».

Затем Джордан рассмеялся, осознав, как забавно прозвучал его ответ, и добавил:

«Сейчас это звучит немного неоднозначно».

Предсказуемо слова Хендерсона вызвали волну обсуждения среди фанатов «Ливерпуля». Кому-то больно даже думать о Беллингеме, а кого-то слова капитана позабавили.

Болельщики делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Нет, Хендо, даже не начинай! Я больше не могу!»

💭 «Мой капитан и агент Хендо! Он не перестанет пытаться».

💭 «Это забавно, потому что Джуд уже не перейдет в «Ливерпуль».

💭 «Не рви мне душу, капитан! Я до сих пор не могу поверить в то, что не увижу Джуда в нашей форме».

💭 «Как же Хендерсон хорош. Сам сперва не понял, как забавно звучит его выбор. А песня действительно хорошая».

А как вам музыкальные пристрастия Джордана?

4 комментария

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А.В. Бубнов
Hey Jude хороша в исполнении Джимми Хендрикса, при всём уважении к Битлз
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alexsplayer
Ответ А.В. Бубнов
Hey Jude хороша в исполнении Джимми Хендрикса, при всём уважении к Битлз
то другая песня...
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S-B
Ответ А.В. Бубнов
Hey Jude хороша в исполнении Джимми Хендрикса, при всём уважении к Битлз
Там Хэй, Джо (которую Хендрикс подрезал у Deep Purple, кстати)
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Sgt.Pepper393
Ответ S-B
Там Хэй, Джо (которую Хендрикс подрезал у Deep Purple, кстати)
Так и Deep Purple сделали кавер, а не написали сами
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