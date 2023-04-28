🎥 Хендерсон назвал свою любимую песню The Beatles и взбудоражил фанатов «Ливерпуля». Джордан сам не смог сдержать смех
Хендерсона не отпускает мысль о трансфере Беллингема в «Ливерпуль».
Издание The Telegraph сообщило, что мерсисайдцы выбыли из гонки за Джуда из-за слишком высокой цены хавбека дортмундской «Боруссии».
Недавно Хендерсон побеседовал с журналистом Sky Sports и сумел свести с ума поклонников «Ливерпуля», косвенно вспомнив о партнере по сборной.
Журналист попросил капитана «красных» назвать его любимую песню культовой группы The Beatles. Хендо ответил: «Hey Jude».
Затем Джордан рассмеялся, осознав, как забавно прозвучал его ответ, и добавил:
«Сейчас это звучит немного неоднозначно».
Предсказуемо слова Хендерсона вызвали волну обсуждения среди фанатов «Ливерпуля». Кому-то больно даже думать о Беллингеме, а кого-то слова капитана позабавили.
Болельщики делятся эмоциями в соцсетях:
💭 «Нет, Хендо, даже не начинай! Я больше не могу!»
💭 «Мой капитан и агент Хендо! Он не перестанет пытаться».
💭 «Это забавно, потому что Джуд уже не перейдет в «Ливерпуль».
💭 «Не рви мне душу, капитан! Я до сих пор не могу поверить в то, что не увижу Джуда в нашей форме».
💭 «Как же Хендерсон хорош. Сам сперва не понял, как забавно звучит его выбор. А песня действительно хорошая».
А как вам музыкальные пристрастия Джордана?
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