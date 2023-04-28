Хендерсона не отпускает мысль о трансфере Беллингема в «Ливерпуль».

Издание The Telegraph сообщило, что мерсисайдцы выбыли из гонки за Джуда из-за слишком высокой цены хавбека дортмундской «Боруссии».

Недавно Хендерсон побеседовал с журналистом Sky Sports и сумел свести с ума поклонников «Ливерпуля», косвенно вспомнив о партнере по сборной.

Журналист попросил капитана «красных» назвать его любимую песню культовой группы The Beatles. Хендо ответил: «Hey Jude».

Затем Джордан рассмеялся, осознав, как забавно прозвучал его ответ, и добавил:

«Сейчас это звучит немного неоднозначно».

Предсказуемо слова Хендерсона вызвали волну обсуждения среди фанатов «Ливерпуля». Кому-то больно даже думать о Беллингеме, а кого-то слова капитана позабавили.

Болельщики делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Нет, Хендо, даже не начинай! Я больше не могу!»

💭 «Мой капитан и агент Хендо! Он не перестанет пытаться».

💭 «Это забавно, потому что Джуд уже не перейдет в «Ливерпуль».

💭 «Не рви мне душу, капитан! Я до сих пор не могу поверить в то, что не увижу Джуда в нашей форме».

💭 «Как же Хендерсон хорош. Сам сперва не понял, как забавно звучит его выбор. А песня действительно хорошая».

А как вам музыкальные пристрастия Джордана?