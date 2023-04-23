LFC 2020
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Алиссон назвал трех игроков, чье возвращение будет важно для финала сезона «Ливерпуля»

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Алиссон говорил о важной роли Юргена Клоппа в трудный сезон для команды, а также назвал трех игроков, чье возвращение, по его мнению, сыграет решающую роль на финальном этапе сезона.

«То, что Юрген с нами – это очень важно. Мы верим в него. Клуб верит в него – это и нужно команде, чтобы выйти из кризиса», - отметил Алиссон.

«Мы будем бороться за Юргена, за болельщиков, за самих себя и за наши семьи, чтобы достичь поставленных целей до финала сезона».

«Не думаю, что нужно говорить о Лиге чемпионов, конечно же, это наша цель, но сначала мы должны подумать, как исправить свою игру».

«К нам возвращаются Тиаго, Кертис Джонс и Луис Диас – это очень важно, они усилят команду, они высококлассные игроки».

«Так что мы должны думать матч за матчем, фокусироваться на улучшении наших выступлений и наборе очков».

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