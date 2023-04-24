Все фамилии уже мелькали в прессе.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, в летнее окно приоритетная линия «Ливерпуля» на усиление − это полузащита. В настоящее время клуб планирует приобрести от двух до трех новых хавбеков.

Главные цели на сегодня − Мэйсон Маунт, Райан Гравенберх и Алексис Мак Аллистер.

Однако есть вероятность, что некоторые из них отвалятся и тогда клуб проведет разведку других вариантов, чтобы сохранить возможность усиления состава. В «Ливерпуле» решили, что уход вероятный уход Наби Кейта и Алекса Окслейда-Чемберлена еще больше обнажит проблемы в средней линии.

А кого бы вы хотели видеть в «Ливерпуле»? Пишите в комментариях.