LFC 2020
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Романо раскрыл, какое количество игроков хочет приобрести «Ливерпуль». И даже назвал конкретные трансферные цели

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Все фамилии уже мелькали в прессе.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, в летнее окно приоритетная линия «Ливерпуля» на усиление − это полузащита. В настоящее время клуб планирует приобрести от двух до трех новых хавбеков.

Главные цели на сегодня − Мэйсон Маунт, Райан Гравенберх и Алексис Мак Аллистер.

Однако есть вероятность, что некоторые из них отвалятся и тогда клуб проведет разведку других вариантов, чтобы сохранить возможность усиления состава. В «Ливерпуле» решили, что уход вероятный уход Наби Кейта и Алекса Окслейда-Чемберлена еще больше обнажит проблемы в средней линии.

А кого бы вы хотели видеть в «Ливерпуле»? Пишите в комментариях.

4 комментария

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Lord Baium
В начале года Романо: Ливерпуль готовит бомбу и глобальное усиление. Грядет перестройка: придут и уйдут несколько игроков.
❌ Ливерпуль сам себе закрывает выход в ЛЧ.
Романо: Ливерпуль следит за тремя игроками, но может не все придут. А может вообще одного купят за 80 млн.
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Джа-Джа Бинкс
вероятный уход Наби Кейта и Алекса Окслейда-Чемберлена
Вероятный? Чувствую, такими темпами продление этих двоих станет новыми трансферами.
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Александр Высочкин
Линдстрем Скююрсе, Маунт, Барелла, Макалистер
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Kossuth
Клоунада, а не новость...
Но если и обсуждать это, то вместо маунта имхо райс (ВХ), а ещё цз (к примеру корейца с Наполи либо Макара (Колорадо), хоть клюшкой всех будет выносить, пока ВВД назад в окопы отступает и пз, можно смольникова )))))
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