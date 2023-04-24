Романо раскрыл, какое количество игроков хочет приобрести «Ливерпуль». И даже назвал конкретные трансферные цели
Все фамилии уже мелькали в прессе.
По словам инсайдера Фабрицио Романо, в летнее окно приоритетная линия «Ливерпуля» на усиление − это полузащита. В настоящее время клуб планирует приобрести от двух до трех новых хавбеков.
Главные цели на сегодня − Мэйсон Маунт, Райан Гравенберх и Алексис Мак Аллистер.
Однако есть вероятность, что некоторые из них отвалятся и тогда клуб проведет разведку других вариантов, чтобы сохранить возможность усиления состава. В «Ливерпуле» решили, что уход вероятный уход Наби Кейта и Алекса Окслейда-Чемберлена еще больше обнажит проблемы в средней линии.
А кого бы вы хотели видеть в «Ливерпуле»? Пишите в комментариях.
❌ Ливерпуль сам себе закрывает выход в ЛЧ.
Романо: Ливерпуль следит за тремя игроками, но может не все придут. А может вообще одного купят за 80 млн.
Вероятный? Чувствую, такими темпами продление этих двоих станет новыми трансферами.
Но если и обсуждать это, то вместо маунта имхо райс (ВХ), а ещё цз (к примеру корейца с Наполи либо Макара (Колорадо), хоть клюшкой всех будет выносить, пока ВВД назад в окопы отступает и пз, можно смольникова )))))