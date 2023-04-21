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«Мы можем над этим работать. Сами усложнили задачу». Хендерсон рассказал об уязвимости «Ливерпуля» в матче с «Форестом»

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В субботу «Ливерпуль» разобрался с «Ноттингем Форест» (3:2), одержав вторую победу подряд. Как и предсказывал Юрген Клопп, игра получилась достаточно трудной – «Форест» дважды отвечал длинными аутами, сравнивая счет.

Но «Ливерпуль» все же урвал победу – на 70-й забил Салах и у «Фореста» уже не осталось сил.

Liverpool FC — Jordan Henderson: We keep momentum going - and strive for consistency

«Мы сами себе усложнили задачу», – признался Джордан Хендерсон после матча. – «Мы могли лучше защищаться на длинных аутах. Это то, над чем мы наверняка можем работать.

Но в целом я в восторге от реакции на неудачи и от того, что мы все-таки победили. Мы знали, что за игра это будет, и нам нужно было быть терпеливыми с мячом, ждать подходящих моментов.

У нас было несколько моментов с Жотой на дальней штанге, но не смогли попасть по воротам. Мы должны были продолжать идти вперед и набраться терпения, а затем воспользоваться другими возможностями».

Следующая игра – в воскресенье, на выезде с «Вест Хэмом». В случае победы «Ливерпуля» и поражений «Тоттенхэма» и «Астон Виллы» команда Клоппа может вернуться в зону еврокубков.

2 комментария

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Алексей Богородицкий
Следующая игра в среду :)
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Nostromo
Парни не только нужна злость...наверное ответственными за каждое телодвижение,главное вспомнить ценник и не читать фут.обозревателей.Уоткинсами не рождаются)
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