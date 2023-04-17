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Мэйсон Маунт – главная трансферная цель «Ливерпуля» после неудачи с Беллингемом. При этом у «красных» на радаре есть еще один полузащитник

Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
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«Мэйсон Маунт остается приоритетной целью «Ливерпуля» на летнее трансферное окно», – заявил инсайдер Фабрицио Романо.

«Красные» продолжают искать качественного полузащитника для усиления команды к следующему сезону. Недавно стало известно, что «Ливерпуль» выбыл из борьбы за Джуда Беллингема, которого в своей команде очень хотел видеть Юрген Клопп.

«Красные» также проявляют интерес к Райану Гравенберху, представители клуба уже общались с отцом голландца. «Бавария» готова расстаться с игроком и может продать Райана за 28 млн евро.

С Маунтом ситуация обстоит немного иначе. Контракт игрока сборной Англии с «Челси» истекает в следующем году, пока полузащитник не продлил соглашение с клубом.

Ранее сообщалось, что «синие» скорее продадут Мэйсона этим летом, чем отпустят игрока бесплатно в 2024 году.

Кто больше подойдет «Ливерпулю» – Гравенберх или Маунт? Может, команде нужен совсем другой полузащитник?

5 комментариев

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Санжар Уразбаев
Уже такой период что хочется сказать : купи уже хоть кого нибудь , не хочу опять видеть в следующем сезоне травмы из за которых мы будем проигрывать
+6
0
+6
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Александр Высочкин
Маунт, Гелахер, Нунеш, Макалистер
+7
-2
+5
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Деликатный
Маунт, Невеш, Граб вполне приличное усиление!
Ещё есть пара игроков на радаре!
+4
0
+4
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liv6
Ответ Александр Высочкин
Маунт, Гелахер, Нунеш, Макалистер
Галахер и Нунеш лишние
+2
0
+2
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Санжар Уразбаев
Я думаю нам нужно больше легионеров
0
0
0
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