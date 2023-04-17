«Мэйсон Маунт остается приоритетной целью «Ливерпуля» на летнее трансферное окно», – заявил инсайдер Фабрицио Романо.

«Красные» продолжают искать качественного полузащитника для усиления команды к следующему сезону. Недавно стало известно, что «Ливерпуль» выбыл из борьбы за Джуда Беллингема, которого в своей команде очень хотел видеть Юрген Клопп.

«Красные» также проявляют интерес к Райану Гравенберху, представители клуба уже общались с отцом голландца. «Бавария» готова расстаться с игроком и может продать Райана за 28 млн евро.

С Маунтом ситуация обстоит немного иначе. Контракт игрока сборной Англии с «Челси» истекает в следующем году, пока полузащитник не продлил соглашение с клубом.

Ранее сообщалось, что «синие» скорее продадут Мэйсона этим летом, чем отпустят игрока бесплатно в 2024 году.

Кто больше подойдет «Ливерпулю» – Гравенберх или Маунт? Может, команде нужен совсем другой полузащитник?